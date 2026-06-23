トム・ホランド、ロバート・ダウニー・Jr.の『アベンジャーズ』復帰を速攻でゼンデイヤに報告
「ネタバレ王子」の名を欲しいままにしてきたトム・ホランド。最近は影を潜めていたが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でロバート・ダウニー・Jr.が復帰すると知るとすぐに、妻ゼンデイヤに報告したそうだ。
【写真】新婚！ トム・ホランド＆ゼンデイヤ、『スパイダーマン』フォトコールに登場しラブラブ
「アベンジャーズ」シリーズの極秘情報を事前にポロっと話してしまうなど、製作陣泣かせの“ネタバレ王子”として知られるトム。新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプロモーションでゼンデイヤと共に受けたCinemaniaのインタビューで、「電話を切ってすぐに、『ダウニーが帰って来る』ってゼンデイヤに話したと思う」と告白。ゼンデイヤも笑顔でこれを認めた。
さらに、「ロバートとは時々、気軽に近況を報告し合う。彼が電話で教えてくれた」と語り、本人から直接知らされたと明かした。「僕は意図的に、あのシリーズの情報には触れないようにしている。ネタバレすることで有名だし、スタジオも僕に面白い情報を隠していると思う」とも話した。
なお、トムは最近もEsquireのインタビューで、自身とゼンデイヤの極秘結婚に言及していたばかり。
「スパイダーマン」シリーズで恋人同士を演じるトムとゼンデイヤは、今年3月のアクター賞授賞式で、ゼンデイヤのスタイリストが「挙式はもう済んだ」と語ったことから、極秘結婚が取り沙汰されていた。
ゼンデイヤも明言を避けるなど、確たる情報がない状況だったにも関わらず、インタビューで、祖母がAI生成の偽ウェディングフォトに騙されたというエピソードを披露したトムは、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれると、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答し、結婚式を挙げたことを示唆。「この件についてはこれで終わりです」と、詳細については語らなかったが、トムが公に結婚を認めたと報じられた。
トムとゼンデイヤは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のPR活動に勤しんでおり、今後もトムのポロリに期待がかかる。
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「アベンジャーズ」シリーズの極秘情報を事前にポロっと話してしまうなど、製作陣泣かせの“ネタバレ王子”として知られるトム。新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプロモーションでゼンデイヤと共に受けたCinemaniaのインタビューで、「電話を切ってすぐに、『ダウニーが帰って来る』ってゼンデイヤに話したと思う」と告白。ゼンデイヤも笑顔でこれを認めた。
なお、トムは最近もEsquireのインタビューで、自身とゼンデイヤの極秘結婚に言及していたばかり。
「スパイダーマン」シリーズで恋人同士を演じるトムとゼンデイヤは、今年3月のアクター賞授賞式で、ゼンデイヤのスタイリストが「挙式はもう済んだ」と語ったことから、極秘結婚が取り沙汰されていた。
ゼンデイヤも明言を避けるなど、確たる情報がない状況だったにも関わらず、インタビューで、祖母がAI生成の偽ウェディングフォトに騙されたというエピソードを披露したトムは、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれると、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答し、結婚式を挙げたことを示唆。「この件についてはこれで終わりです」と、詳細については語らなかったが、トムが公に結婚を認めたと報じられた。
トムとゼンデイヤは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のPR活動に勤しんでおり、今後もトムのポロリに期待がかかる。