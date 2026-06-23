パロディ・ホラー最新作『最終絶叫計画 令和！』マイケルに便乗したパロディ予告編＆ポスター解禁
パロディ・ホラー“絶叫計画”シリーズ最新作『最終絶叫計画 令和！』より、映画『Michael／マイケル』に便乗した「マイケル版予告編」と「パロディポスター」2種が解禁された。
【動画】映画『最終絶叫計画 令和！』マイケル版予告
2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』。同シリーズが、3作目『最‘狂’絶叫計画』（2004）以来、実に22年ぶりに日本のスクリーンに帰ってくる。
全米でスマッシュヒットを記録し、初登場1位＆シリーズ歴代最高の興行収入を叩き出している本作。そんな大ヒットの盛り上がりそのままに、今まさに世界中で話題沸騰中の伝説のスター、“キング・オブ・ポップ”の勢いにも全力で乗っかる気満々の「パロディ予告編」が解禁された。
映像では、「全人類が熱狂した伝説のスターにまで乗っかります」という堂々たる宣言とともに、お馴染みの名曲のレコーディング風景らしきシーンが登場。青いスパンコールのジャケットを身に纏い、完全にあの世界的ポップスターになりきったキャラクターが、キレッキレ（？）のムーンウォーク...からの周囲の人たちへの大激突、さらには階段からの派手な転落と、リスペクトがあるのかないのか分からないやりたい放題の大暴走を見せつける。
さらに映像には、優雅にティータイムを楽しむゴーストフェイスっぽい殺人鬼や、チェーンソーを振り回すアート・ザ・クラウン風のサンタクロースなど、ツッコミが追いつかないほどカオスなパロディシーンが怒涛の勢いで連発。ホラー映画の枠を完全に無視した爆笑必至の仕上がりとなっている。
また、大ヒットの勢いに完全に味を占め、悪ノリ全開で制作された本作のやりたい放題な世界観を象徴する「パロディポスター」2種も同時解禁。1枚目は、予告編の勢いそのままに、伝説の“キング・オブ・ポップ”への並々ならぬリスペクト（？）を感じさせるビジュアル。赤いレザージャケットにティアドロップのサングラス、そして右手にはキラキラの手袋と、どこからどう見てもあの世界的ポップスターになりきったゴーストフェイスが堂々と佇む、ツッコミどころ満載のデザインとなっている。
そして2枚目は、その悪ノリの矛先をホラー界にも向け、現代ホラーの傑作として日本でも大ヒットを記録した『ミッドサマー』を彷彿とさせるビジュアル。本家のポスターを彩る美しい花の冠...ではなく、“あやしい葉っぱ”の冠を被り、真っ赤な目で涙を流すショーティ（マーロン・ウェイアンズ）の姿が、本家とは全く別の意味での「ヤバさ」を醸し出している。
映画『最終絶叫計画 令和！』は、6月26日より公開。
【動画】映画『最終絶叫計画 令和！』マイケル版予告
2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』。同シリーズが、3作目『最‘狂’絶叫計画』（2004）以来、実に22年ぶりに日本のスクリーンに帰ってくる。
映像では、「全人類が熱狂した伝説のスターにまで乗っかります」という堂々たる宣言とともに、お馴染みの名曲のレコーディング風景らしきシーンが登場。青いスパンコールのジャケットを身に纏い、完全にあの世界的ポップスターになりきったキャラクターが、キレッキレ（？）のムーンウォーク...からの周囲の人たちへの大激突、さらには階段からの派手な転落と、リスペクトがあるのかないのか分からないやりたい放題の大暴走を見せつける。
さらに映像には、優雅にティータイムを楽しむゴーストフェイスっぽい殺人鬼や、チェーンソーを振り回すアート・ザ・クラウン風のサンタクロースなど、ツッコミが追いつかないほどカオスなパロディシーンが怒涛の勢いで連発。ホラー映画の枠を完全に無視した爆笑必至の仕上がりとなっている。
また、大ヒットの勢いに完全に味を占め、悪ノリ全開で制作された本作のやりたい放題な世界観を象徴する「パロディポスター」2種も同時解禁。1枚目は、予告編の勢いそのままに、伝説の“キング・オブ・ポップ”への並々ならぬリスペクト（？）を感じさせるビジュアル。赤いレザージャケットにティアドロップのサングラス、そして右手にはキラキラの手袋と、どこからどう見てもあの世界的ポップスターになりきったゴーストフェイスが堂々と佇む、ツッコミどころ満載のデザインとなっている。
そして2枚目は、その悪ノリの矛先をホラー界にも向け、現代ホラーの傑作として日本でも大ヒットを記録した『ミッドサマー』を彷彿とさせるビジュアル。本家のポスターを彩る美しい花の冠...ではなく、“あやしい葉っぱ”の冠を被り、真っ赤な目で涙を流すショーティ（マーロン・ウェイアンズ）の姿が、本家とは全く別の意味での「ヤバさ」を醸し出している。
映画『最終絶叫計画 令和！』は、6月26日より公開。