特集は高知で輝く人を紹介するキラッ人です。



創業80年を迎えた老舗の料亭で4代目の女将です。



女将として迎える80周年。歴史を背負い料亭を引っ張るその思いに迫ります。



高知市唐人町に店を構える料亭濱長。一度は暖簾を下ろしながらも多くの人たちに支えられ、2026年創業80周年を迎えました。



そんな濱長を引っ張る、女将。



代々つながれたバトンを受け取り歴史を紡ぐ、その思いに迫ります。





6月23日のキラッ人は創業80周年、料亭濱長の4代目女将・濱口咲良さんです。高知市唐人町にある料亭濱長。「濱長」は1946年、高知市丸ノ内で屋敷を借りて開業。2年後、南はりまや町に移転し、本格的に営業を始めると1986年に今の高知市唐人町に場所を移し多くの人たちとの縁を繋いできました。しかし、官官接待の廃止やバブル崩壊の影響を受けるなど時代の流れには逆らえず2001年に一度、その暖簾を下ろします。その後土佐芸妓やお座敷文化の灯を消さないようにと2007年に復活を遂げ2026年創業80周年を迎えました。料亭濱長で4代目の女将を務める濱口咲良さんです。この日は翌日に控えた濱長80周年イベントの準備に追われていました。■「芸妓舞妓にとって大事なものをすっかり忘れておりました」注文していた商品を受け取り忘れていたことを思い出し、前日にもかかわらず受け取りに行くことも。■咲良さん「準備万端であとは会を迎えるだけやとなっても前日前々日に問題が必ず起きてくるので、結局きょうもそう」1994年、高知市に生まれた咲良さんは6歳のころから日本舞踊・若柳流を学び、濱長が復活した後には舞妓として店でも踊りを披露していました。高校を卒業後は会社員として働きながら夜には店の手伝いに入るという生活を続けていました。■ 咲良さん「次の日大二日酔いで仕事が手に付かないということが、まだ若かったのでセーブができなかったので。それだったら心を決めて手伝いに入ろうと」濱長では初代女将に咲良さんの曾祖母・千代子さん。その後、2代目を祖母・賀世さん3代目は母・実佐子さんと咲良さんの親族が代々女将を務めてきました。2017年、咲良さんにインタビューした映像をみると―■咲良さん女将になるのは嫌？「いや」Q.おかみさんにはなりたくない？（うなずく）女将になるのを拒んでいた咲良さん。当時の思いを聞きました。■咲良さん「恥ずかしい話大変遅めの反抗期を迎えておりまして母に反抗する気持ちでやりたくない、やりたくないというのを言っていた」それでも代々濱長を支えてきた賀世さん・実佐子さんへのリスペクトは持ち続けていました。■咲良さん「母、祖母と今までやってきてくれたことというのは尊敬できる部分もすごいあるので、そこに追いつけるように、たどり着けるようにというのはずっと見てきた」そして2024年咲良さんは濱長4代目女将を襲名しました。咲良さんの母で先代の女将、今は大女将として濱長を支え続ける実佐子さん。この日は具材たっぷりのカレーを作って従業員たちに振舞っていました。■咲良さん 実佐子さんQ.普段からこうやってご飯作ってくれる？「たまに、なんか忙しい時やったりとか、こういう風に冷蔵庫の中身を処理するようにカレーを…」「いっつも残りもんばっかりやないちや！ひどいねえ」女将と大女将という関係ながら時折親子の空気感を見せる2人。■咲良さん 実佐子さん「なんて？」「おいしい」「もっとおっきい声で言って」「おいしい」咲良さんを見守る目線は時に厳しく時に優しくだそうです。■ 実佐子さん「お座敷に出る夕方以降は特に厳しく見てしまう「ちゃんとしろよ」という感じで。終わった途端に「おつかれ～」みたいな。一人娘ですので」2日間にわたって行われる濱長80周年のイベントには200人ほどが訪れることもあり、前日になっても従業員は準備に追われます。女将の咲良さんも例外ではなく着物の準備をしたりー会場の設営ー参加した人たちに渡すお土産の準備までその仕事は多岐に渡ります。さらに―「由喜千代」の名で土佐芸妓としても活躍する咲良さんは後進の育成にもあたっています。80周年イベントでは3人の芸妓・舞妓がデビューするため、最後の稽古も行われました。そんな咲良さん。忙しい中での癒しがあります。自宅で飼っている5匹の猫たちです。5匹とも保護猫だといい食事と睡眠の時間しか家にいないと話す中でも猫たちとの時間は唯一無二な時間です。■咲良さん「可愛らしゅうて可愛らしゅうてお仕事終わって異本的にはまっすぐ帰るがひたすら猫を撫でて撫でて撫でて、あとはもう寝るだけ」こうした息抜きもしながら女将として成長を続けています。迎えたイベント当日ー続々と参加する人たちが集まってきました。受付には大女将・実佐子さんや咲良さんの祖母で2代目女将の賀世さんの姿も。土佐芸妓「由喜千代」となった咲良さんも来場者を迎えます。午後6時半過ぎー濱長の土佐芸妓「由喜千代」と「千代福」の優美な舞から祝賀会がスタート。会場は大いに盛り上がり、咲良さんも席に付きお酌をしながら共に盛り上がります。その一方で会全体の流れの確認や芸妓たちへの声かけなど咲良さんは女将としての仕事にも気が抜けません。「お客様は何物にも代えがたい財産。おもてなしは、物ではなく真心です。」初代女将・千代子さんが残した言葉を胸に歴代の女将たちが繋いできた縁がここにはありました。80年紡いできた歴史。咲良さんもその歴史を繋ぐ1人として決意を新たにしています。■咲良さん「先々代、先代と」代々繋いできた縁を切れないように改めてきれいに繋げていければ」節目を迎えた料亭濱長。ここから90年、100年。次の節目へ向け咲良さんは女将として歩み続けます。■ 咲良さん「よさこい鳴子踊りも濱長の初代濱口八郎が作った中の1人としても名を連ねているが、よさこい鳴子踊りを同じように料亭濱長も観光の1つとしてお客さんが来てもらえるようにと思う」伝統の文化を歴代の思いを胸に。咲良さんはこれからも料亭濱長と共に多くの人たちの縁を繋いでいきます。