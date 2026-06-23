講談社から、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』を大特集した『ディズニーファン8月号』が2026年6月25日に発売されます。

この号は、2026年7月3日劇場公開の『トイ・ストーリー5』や、東京ディズニーリゾートで7月2日から始まるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を特集。

豪華なパークチケット＆グッズのプレゼント企画やオリジナルポストカードのほか、夏のびしょ濡れプログラムなど、お楽しみの要素が満載です。

講談社「ディズニーファン8月号」

発売日：2026年6月25日

特別定価：1400円(税込)

販売場所：全国の書店、ネット書店など

誌面では、映画『トイ・ストーリー』シリーズの振り返りや、8月号の表紙アートを手掛けたディズニーアーティストのスコット・ティリーさんのインタビューなどを掲載しています。

ディズニーストアや全国のショップに登場する『トイ・ストーリー5』グッズ情報も網羅されています。

さらに、東京ディズニーリゾートで始まる夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」の見どころも詳しく掲載されています。

映画『トイ・ストーリー5』＆「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」大特集

映画『トイ・ストーリー5』のストーリーや新キャラクター、キャスト陣のインタビューを掲載。

ボニーが手にした最先端のタブレット「リリーパッド」をきっかけに、おもちゃたちの思いがけない旅が始まります。

ウッディ役の唐沢寿明さん、バズ役の所ジョージさんのコメントに加え、新キャラクターのスマート・パンツ役を演じる佐野勇斗さんのインタビューも掲載されています。

アンドリュー・スタントン監督のインタビューでは、本作に込めたメッセージが熱く語られています。

スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」

東京ディズニーリゾートで2026年7月2日から9月14日まで開催されるスペシャルイベントの情報です。

東京ディズニーランドのトゥモローランドに登場する、50体並んだバズ・ライトイヤーのフォトロケーションをはじめ、パーク内のユニークなデコレーションを特集しています。

東京ディズニーランドを巡ってスタンプを開く体験プログラム「トイフレンズ・スタンプラリー」の詳細も掲載されています。

ディズニーホテル、ディズニーリゾートライン、イクスピアリでの連動施策も網羅しています。

東京ディズニーリゾート パークチケット＆グッズ 大プレゼント

東京ディズニーリゾートのパークチケットが5組10名様に当たる豪華な抽選プレゼント企画です。

さらに、『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターが描かれたバラエティ豊かなグッズもラインナップされています。

ピンバッジセットやカチューシャ、ディズニー・ビークル・コレクション（トミカ）、ステンレスボトルなど、ファン垂涎のアイテムが揃っています。

応募締切は2026年7月24日。

オリジナルデザイン『トイ・ストーリー』キャラクターポストカード

特別企画として、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに登場するキャラクターたちのポストカードが4枚付属します。

ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤー、グリーン・アーミー・メンのデザインがラインナップされています。

スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」

2026年7月2日から9月14日まで開催される、夏のびしょ濡れプログラムの特集です。

東京ディズニーランドに新登場する「ガジェットのゴーコースター “びしょ濡れ”バージョン」をはじめ、「スプラッシュ・マウンテン “もっと！”びしょ濡れMAX」、「ベイマックスのミッション・クールダウン」などの見どころを徹底紹介しています。

「ベイマックスのミッション・クールダウン」では、Mrs. GREEN APPLEの楽曲「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が流れる演出が実施されます。

期間限定の「ジャングルクルーズ：ワイルデイフ・エクスペディション」やキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars: Everlasting Dreams」の情報も掲載されています。

ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！第2弾

東京ディズニーシー25周年を記念した、ダッフィー＆フレンズのアート第2弾を特集しています。

ファインド・ブルー号に乗って青色探しに出かけたダッフィー＆フレンズのストーリーとともに、新グッズやフードスーベニアが紹介されています。

自転車に乗った可愛いぬいぐるみチャーム（各2500円）や、アソート・スウィーツ（2000円）が並びます。

2026年7月7日からマクダックス・デパートメントストアで販売予定のグッズが掲載されています。

東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの全アトラクションを網羅した最新版のガイドブックの紹介。

ショーやキャラクターグリーティングの情報、ディズニー・プレミアアクセスやアプリの使い方も詳しく解説しています。

価格は2200円（税込）で、現在発売中。

映画『トイ・ストーリー5』の公開に合わせてパークや周辺施設で展開されるイベントや、夏のびしょ濡れプログラムの情報が満載の一冊。

講談社「ディズニーファン8月号」の紹介でした。

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