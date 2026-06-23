ウォルト・ディズニー・ジャパン、日本テレビホールディングス、講談社が共同で開始したこども病院向け読み聞かせプログラム「Disneyストーリータイム」が、2026年6月23日に宮城県立こども病院にて東北エリア初開催されました。

病気と闘うこどもたちやそのご家族に、ディズニーの物語を通じて闘病生活の不安を和らげ、ひとときの安らぎや楽しみを提供する特別なイベント。

全国で4回目となる今回は、地元の宮城テレビ放送とも連携し、地域の患者さんに寄り添う温かい内容として実施されました。

ウォルト・ディズニー・ジャパン「Disneyストーリータイム」

開催日：2026年6月23日

開催場所：宮城県立こども病院 外来プレイエリア

主催・協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン、日本テレビホールディングス、講談社、宮城テレビ放送

外来プレイエリアで実施されたこのイベントには、日本テレビの元アナウンサーで第4期絵本専門士の杉上佐智枝さんに加え、ミヤギテレビの武田玲子アナウンサー、白壁里沙子アナウンサーが参加しました。

さらに、ミヤギテレビで30年間番組MCを務め、「宗さん」の愛称で県民に親しまれているシンガーソングライターのさとう宗幸さんがサプライズ登場。

豪華なメンバーによる臨場感あふれる読み聞かせが展開されました。

臨場感あふれる物語の世界

最初に披露された『アラジン』では、さとう宗幸さんと白壁里沙子アナウンサーが声色を変えながら、アラジン、ジーニー、ジャスミン、ジャファーのキャラクターを巧みに読み分けました。

息の合った掛け合いにより、会場は一気に物語の世界へと引き込まれます。

その後も『ライオン・キング』や『リトル・マーメイド』といったディズニーの名作が続き、こどもたちは熱心に耳を傾けていました。

音楽と一体になる素晴らしいひととき

イベントの最後には、さとう宗幸さんのギター生演奏にあわせて、映画『ピノキオ』の主題歌「星に願いを」を皆で合唱しました。

こどもたちは鈴やタンバリンなどの楽器を手に持ち、リズムを取りながら一緒に演奏を楽しみます。

美しい歌声と楽器の音が響き渡り、会場全体が心地よい一体感に包まれました。

参加したこどもたちと保護者の喜びの声

イベントに参加したこどもたちからは、こども病院に来てよかったという声や、大好きなキャラクターが出てきて嬉しかったという素直な喜びが上がりました。

また、保護者からは、音楽を交えた読み聞かせによってこどもが深く物語の世界に入り込んでいたという感動のコメントが寄せられています。

日常とは異なる貴重な体験が、こどもたちにとって新しい刺激や笑顔につながるきっかけとなりました。

講談社からのディズニー絵本寄贈

イベント終了後には、読み聞かせに登場した『アラジン』、『ライオン・キング』、『リトル・マーメイド』などのディズニーゴールド絵本を含む40冊以上の絵本が、講談社から宮城県立こども病院へ寄贈されました。

このディズニーの「こども病院イニシアチブ」の一環として展開される日本オリジナルのプログラムは、今後も全国のこどもたちとそのご家族へ笑顔と希望を届けていきます。

出演者・関係者インタビュー

ミヤギテレビの武田玲子アナウンサーは、以下のように語ってくださいました。

想像していた以上の多くのこどもたちや保護者の方々に参加していただけて、皆さんの反応や表情からとてもじっくり聞き入ってくださっていることが伝わり、読み聞かせの体験の素晴らしさを実感しました。

白壁里沙子アナウンサーは、以下のようにイベントを振り返って感想を述べられました。

こういった体験を必要とされている方たちに、ディズニーの物語を直接届けることができ、今までと違う取り組みだったと感じています。

リアクションを直接感じられる対面イベントの素晴らしさを感じながら、こどもたちの心に残る体験を届けられたらいいなと思いながら取り組みました。

宮城県立こども病院の主任保育士・小野寺奈奈枝さんは、以下のように語りました。

会場いっぱいのこどもたちが、ディズニーの絵本とアナウンサーの皆さんのやわらかい声に聞き入っていて、心あたたまる時間だったと感じました。

いつもの絵本の読み聞かせと違い、音楽などと合わせた没入感もあり、素晴らしいひとときでした。

こどもたちも保護者の方々も不安を感じることがある日々の医療現場においては、いつもと違うひとときや、不安を忘れられる時間になるこのような機会はとても大切だと感じ、意義のある取り組みだと思います。

東北エリアで初めて開催され、病気と闘うこどもたちやご家族にかけがえのない安らぎの時間を届けた「Disneyストーリータイム」。

美しいイラストとプロの伝え手による声、そして心地よい音楽が融合した没入感あふれる演出は、多くの人々の心に深く残る素晴らしい体験となりました。

ウォルト・ディズニー・ジャパン「Disneyストーリータイム」の紹介でした。

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