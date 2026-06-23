◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人の戸郷翔征投手が３回に押し出し四球で１点を失った。

初回、先頭の名原は３球で空振り三振。２番・菊池を遊飛。３番・ファビアンは１４６キロ直球で二ゴロに打ち取った。２回は、四球で走者を出しながらも、２つの三振を奪いながら無失点に抑えた。

２―０となった３回はテンポ良く２死を奪ったが１番・名原に右中間への二塁打を浴びて、ここで菊池に四球、ファビアンへ死球を与えて２死満塁。４番・坂倉へ押し出しの四球を与えて１点を失った。それでも５番・小園は１４９キロ直球で中飛。リードは守った。

戸郷は今季初勝利から自身３連勝中で、前回１０日の楽天戦（楽天モバイル最強）では自身最多の１４奪三振としながら９回５安打で完封勝利を挙げるなど状態を上げている。

昨季、チームはマツダで球団初のシーズン１０敗（２勝）と苦戦。自身も４登板で０勝３敗、防御率９・３１と悔しさを味わった。「なんとか打破しなきゃいけない。データなどをしっかり見て、過去のことはそんなに気にせずやりたい」と意気込んでいた。