Snow Man向井康二＆Aぇ! group末澤誠也、“おそ松”役で共感「ふざけたいのを我慢」 アドリブ再現も
Snow Manの向井康二、Aぇ! groupの末澤誠也が23日、都内で行われた実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。今作でおそ松を引き継いだ末澤誠也と「おそ松役の難しさ」について語った。
【全身ショット】みんなでかわいいハートポーズをする向井康二＆Aぇ! group＆西村拓哉
前作で長男・おそ松を演じ、今作で“旧おそ松”を演じた向井は、イベントにサプライズ登壇。本作で主演を務めたAぇ! groupの末澤、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉とトークを展開。
関西ジュニア時代から苦楽を共にしてきた、唯一の同い年である末澤と向井。末澤が「撮影に入る前にもちろん康二がやってたおそ松も見させてもらいましたし、そこを自分の中で吸収しながら自分らしさを出したんで。元祖ではもちろんあるんで、そこはやっぱリスペクト持ちながら、『おそ松や！』とはやっぱなりましたね」と共演の感想を語ると、向井も「自分のおそ松とはまた違うというか。やっぱお芝居の面白さはそれですよね。人と変わるとやっぱ違うキャラクターになる」と応じた。
「がっつり芝居したのは初めて」という2人。「僕のバックを断るくらいですから」と向井がボヤくと、末澤は「そういうときもあったかなっていうね」とジュニア時代のエピソードを回顧しつつ、「でも関西で唯一の同い年でやってたのですごくうれしかったですね、僕は」としみじみ。一方MCから「向井さんはどうだったんですか？末澤さんのおそ松は」と問われた向井が「特にないですね」とボケ、すかさず末澤が「あれよ！」とツッコむ“完成された”とやりとりで笑いを起こす一幕も。
さらにおそ松というキャラクターの軸について、向井が「おそ松さんって1番俺は難しい。プレーンなのよ。周りは結構遊べるじゃない。でもおそ松さんの真面目な軸があるから」「カラ（松）とか見てたらふざけたくなるやん。ふざけたいのを我慢するっていうのがちょっとおそ松なんかな」と“おそ松”ゆえの難しさを語ると、末澤は激しく共感。
「まさに俺が思ってたことをやっぱ康二も一緒に感じてたんやなっていうのはめっちゃ思いましたね。やっぱ他のキャラ見てると、やっぱ遊びたい！楽しそう！ってやっぱなるんですけど、やっぱおそ松はそうではないので。そこのやっぱ葛藤は（ありました）」と、同じ役を背負った2人にしか分からないの葛藤を分かち合った。
また、かねてより向井のアドリブの多さに感嘆の声を漏らしていた5人。劇中でのアドリブの話題になると、セリフよりも動きでのアドリブが多かったといい、末澤から「足踏んだりとかは別に台本の動きとしてはなかったもんね」と振られた向井が「ない。その場のあれやもんな」と返し、末澤の足を心配する素振りを見せたかと思えば、そのアドリブを再現して向井が末澤の右足をしれっと踏み笑いを誘っていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）。
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。
【全身ショット】みんなでかわいいハートポーズをする向井康二＆Aぇ! group＆西村拓哉
前作で長男・おそ松を演じ、今作で“旧おそ松”を演じた向井は、イベントにサプライズ登壇。本作で主演を務めたAぇ! groupの末澤、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉とトークを展開。
「がっつり芝居したのは初めて」という2人。「僕のバックを断るくらいですから」と向井がボヤくと、末澤は「そういうときもあったかなっていうね」とジュニア時代のエピソードを回顧しつつ、「でも関西で唯一の同い年でやってたのですごくうれしかったですね、僕は」としみじみ。一方MCから「向井さんはどうだったんですか？末澤さんのおそ松は」と問われた向井が「特にないですね」とボケ、すかさず末澤が「あれよ！」とツッコむ“完成された”とやりとりで笑いを起こす一幕も。
さらにおそ松というキャラクターの軸について、向井が「おそ松さんって1番俺は難しい。プレーンなのよ。周りは結構遊べるじゃない。でもおそ松さんの真面目な軸があるから」「カラ（松）とか見てたらふざけたくなるやん。ふざけたいのを我慢するっていうのがちょっとおそ松なんかな」と“おそ松”ゆえの難しさを語ると、末澤は激しく共感。
「まさに俺が思ってたことをやっぱ康二も一緒に感じてたんやなっていうのはめっちゃ思いましたね。やっぱ他のキャラ見てると、やっぱ遊びたい！楽しそう！ってやっぱなるんですけど、やっぱおそ松はそうではないので。そこのやっぱ葛藤は（ありました）」と、同じ役を背負った2人にしか分からないの葛藤を分かち合った。
また、かねてより向井のアドリブの多さに感嘆の声を漏らしていた5人。劇中でのアドリブの話題になると、セリフよりも動きでのアドリブが多かったといい、末澤から「足踏んだりとかは別に台本の動きとしてはなかったもんね」と振られた向井が「ない。その場のあれやもんな」と返し、末澤の足を心配する素振りを見せたかと思えば、そのアドリブを再現して向井が末澤の右足をしれっと踏み笑いを誘っていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）。
MCは荘口彰久アナウンサーが務めた。