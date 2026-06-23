colyは、新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』の公式サイトをオープンし、事前登録の受付を開始した。

（関連：【画像】公開されたキービジュアル、タイトルロゴ）

本作は、ジャンルに“夢を叶えるスパークライダー育成ADV”を掲げるスマートフォン向けゲームアプリ。対応OSはiOSおよびAndroidで、料金は基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）となっている。公式サイトのオープンに合わせて、ティザービジュアルも公開された。

事前登録は、公式Xアカウント（@spalik_jp）のフォロー、または公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録によって受け付ける。

あわせて、事前登録開始を記念したWフォロー＆リポストキャンペーンも開催される。『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウントとディズニーゲーム公式Xアカウント（@disneygames_jp）の両方をフォローし、キャンペーンポストをリポストすることで応募が完了する。抽選で10名にディズニーストアギフトカード5,000円分がプレゼントされる。開催期間は6月23日から7月7日23時59分まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）