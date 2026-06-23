メルカリは23日、OpenAIの「Apps in ChatGPT」で、メルカリ公式アプリの提供を開始した。ChatGPT上で会話するだけでメルカリの商品を検索したり、出品説明文の下書きを作成したりできる。ChatGPTのアプリ一覧で「メルカリ」を選択し、接続すると利用できる。

ChatGPTで会話しながら商品検索できる

商品を検索するキーワードが思いつかない場合でも、ChatGPTとの会話でメルカリの商品を探すことができる。

たとえば、「予算5000円でキャンプ用品を探して」「サッカーが好きな幼稚園児の男の子への誕生日プレゼントを見つけて」といった相談をすると、AIが文脈をくみ取って最適な一品を提案してくれる。日本語だけでなく多言語での商品検索もできる。

出品用の下書きや価格の目安を提示してくれる

ChatGPTに商品情報を伝えると、AIがタイトル・カテゴリー・商品説明などを自動生成し、出品の下書きを作成してくれる。複数商品の下書きを一括作成することもできる。

加えて、メルカリ内の類似商品の価格を参考にして、AIが出品価格の目安を提案する機能も備える。

なお、このアプリは、AIからメルカリの各種機能を呼び出せる「Mercari MCP（Model Context Protocol）」を活用したもの。Mercari MCPはメルカリが1月に公開した接続基盤。