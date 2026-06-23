長崎原爆被災者協議会＝長崎被災協は、23日に結成70年を迎えました。

被爆者救護と反核平和を訴え続けてきた70年。

これからも核兵器廃絶などに取り組むことを確認しました。

被爆者の雇用の場だった「被爆者の店」で売られていた「マリヤ人形」。

被爆詩人として知られる福田 須磨子さんが手がけた「ぎんなん人形」も…。

被爆者が生活のために作った品々や、被爆者運動の歴史を物語る資料が並びます。

長崎被災協の地下講堂では、これまで展示を通して原爆の被害を伝えてきましたが、長崎被災協の結成70年に合わせて「被爆者の歩み」を伝えるものに展示を一新しました。

23日は田中重光会長らも出席して、リニューアルした展示の除幕式が行われました。

（長崎原爆被災者協議会 横山照子 副会長）

「被災協結成70年。その凝縮した歴史がこの中に詰まっている」

1956年6月23日に発足した「長崎原爆被災者協議会」。

1957年に被爆者健康手帳の制度が始まるまで、政府による被爆者救護制度はなく、被爆者は治療費や生活費をまかなうため、編み物や人形を作り販売していました。

（被爆者 松尾幸子さん）

「(マリヤ人形を)自分たちで作って自分たちで売っていた。店が暇なときは交代で授産室という部屋があり、そこで作っていた。懐かしい」

（故 山口 仙二さん）

「ノーモア・ヒロシマ。ノーモア・ナガサキ。ノーモア・ウォー。ノーモア・ヒバクシャ」

5代目の会長をつとめた、故・山口仙二さん。

原爆にむしばまれた体と闘いながら「二度と被爆者を出してはいけない」と世界に訴え続けました。

山口さんとともに被災協を結成した谷口稜曄さんは、2006年から6代目の会長を務めました。

（故 谷口稜曄さん）

「核兵器がこの世から無くなるのを見届けなければ、安心して死んでいけません。私を最後の被爆者とするため、核廃絶の声を全世界に」

地下講堂に展示されているランプ。

1973年11月、被爆者援護法を求め5日間にわたって行われた当時の厚生省前での座り込みに、長崎被災協のメンバーが参加した時に使ったものです。

その前の年に長崎被災協に参加した横山照子副会長は、当時の様子をこう振り返りました。

（横山 照子副会長）

「援護法運動をやるぞと意気込んでいた」

おととし長崎被災協が構成団体となっている日本被団協＝日本原水爆被害者団体協議会が、ノーベル平和賞を受賞しました。

被爆者救護と核兵器の廃絶を訴え歩み続けてきた70年。

（田中 重光会長）

「私たちの目標からしたら途中の道。ホッとしたではなく、やはり私たちの運動は続けなければならない。もっと力強く、大きくしなければならない」

23日に行われた評議員会では、日本の核兵器禁止条約加盟を求め、今後も核兵器廃絶、原爆被害への国家補償を求め活動していくことなどを盛り込んだアピールを採択しました。