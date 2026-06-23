日本代表の１次Ｌ最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日）のカギは、超強力２トップ・ＦＷイサク（２６）＝リバプール＝、ＦＷヨケレス（２８）＝アーセナル＝の“年俸総額５３億円コンビ”をいかに封じるか。第２戦スウェーデン―オランダ（１●５）を取材した岡島智哉記者が「ＳＳＢＫ」「海舟が回収」そして「七変化ＣＢ」の３つのキーワードで「読み解く」。

一筋縄ではいかないどころか、真っ向勝負すれば“大事故”も起こりかねない相手だ。速さと決定力を併せ持つリバプールＦＷイサクは年俸１４６０万ポンド（約３１億円）とされ、今季英プレミアで１４得点のＦＷヨケレスも年俸１０４０万ポンド（約２２億円）と伝えられる。

スウェーデンの豪華２トップに得点を許さなかったオランダは第２戦（５〇１）で圧勝したが、アベック弾を許したチュニジアは第１戦（１●５）で大敗した。“５３億コンビ”をいかに封じるか。

【ＳＳＢＫ発動】

ＳＳＢＫとは「サムライ・スプリント・バック」のこと。守備担当の斉藤俊秀コーチが名付けた、速攻を浴びた際に、誰１人サボることなく全員が守備に奔走する姿のことを指す。前田が「チームのために走れるのが日本の良さ」と胸を張るように、速攻を大好物とする２人のカウンターを、素早い帰陣で乗り切りたい。

【海舟が回収】

２トップへのパスルート遮断に、佐野の圧倒的なボール奪取力は欠かせない。２戦連続フル出場中の佐野だが、ドイツ１部で２季連続全戦先発の鉄人は「試合が連続した方がコンディションを維持できる」と出場に意欲。「チームとして、距離感よく攻撃も守備もできれば」と意気込む。大幅なメンバー変更をしたとしても佐野は先発させ、２トップを孤立させる時間帯を少しでも長くすることで、相手の脅威を排除できる。

【七変化ＣＢ】

短期決戦における“センターバック（ＣＢ）は固定せよ”のセオリーを破り、ここまで５人が先発した日本のＣＢ陣。それぞれ異なる個性を相手に合わせて送り出せる“七変化仕様”が強みだ。統率の谷口か、対人の板倉か。または守備範囲の冨安か、持ち場を破らせない渡辺か。相手次第で柔軟に「３枚」の最適解を送り出すことができる。谷口は「お互いが高め合って自分の色を出していくといういい流れにある」と手応えを示す。

裏カードの「オランダ―チュニジア」はオランダが勝つだろう。１位通過には、最低でも２点差以上での勝利が欠かせない。森保一監督（５７）が掲げる「いい守備からいい攻撃」の発揮により、豪華２トップを封じれば複数得点も見えてくる。（岡島 智哉）

◆スウェーデンの強力２トップ ヨケレスはアーセナルで今季１４ゴールを挙げ、プレミアリーグ優勝に貢献。１８９センチの体格を生かし、ゴールに迫る突進力が武器。前年まではポルトガル１部スポルティングでＭＦ守田英正と同僚だった。今季リバプールでは負傷に苦しんだイサクは、１９２センチと長身だが、しなやかさとスピードを兼ね備える。タイプ的には剛のヨケレス、柔のイサクと言える。５―１と勝利したチュニジア戦では、イサクが１ゴール１アシスト、ヨケレスも１得点。１―５と敗れたオランダ戦でも、２人の連係でカウンターからチャンスはつくった。