しまじろう、本気でニジマスをつかみにいく… 写真に反響「さすが虎」「しまじろう先輩カッコよすぎる」
テレビ東京で放送中の『しまじろうのわお！【公式】』（毎週土曜 前8：30）の公式インスタグラムが23日までに更新され、“本気でニジマスをつかみにいく”写真に反響が寄せられている。
【写真】「さすが虎」本気でニジマスをつかみにいくしまじろう
投稿では「本気でニジマスをつかみにいくしまじろうを見られるのは、6/20（土）あさ8:30からの『しまじろうのわお！』」とつづった。写真ではしまじろうが前かがみになり、子どもたちとニジマスをつかむような様子が捉えられていた。
この投稿には「さすが虎」「素手よ！！！」「かっこいいなぁしまじろう」「しまじろう先輩カッコよすぎる」などの反響が寄せられている。
【写真】「さすが虎」本気でニジマスをつかみにいくしまじろう
投稿では「本気でニジマスをつかみにいくしまじろうを見られるのは、6/20（土）あさ8:30からの『しまじろうのわお！』」とつづった。写真ではしまじろうが前かがみになり、子どもたちとニジマスをつかむような様子が捉えられていた。
この投稿には「さすが虎」「素手よ！！！」「かっこいいなぁしまじろう」「しまじろう先輩カッコよすぎる」などの反響が寄せられている。