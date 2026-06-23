ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。西武の本拠地・ベルーナドームの暑さについて率直な思いを明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでベルーナドームの酷暑対策が深刻化する中、球団がミスト設置などの暑さ対策に乗り出したという記事を紹介。

ベルーナドームについて聞かれた五十嵐さんは「とても暑いですね。年々、気温も上がってきている中で練習量を抑えたりとか」と話し出すと「僕がベルーナドームの時にやったのが、ピッチャーの投球練習って５球なんですよ。でも、あまりにも暑過ぎて５球投げてられないと思って、練習で２球しか投げないことがあるんですよ。そのくらい暑い時があるんで、無駄に投げてしまうと体力を消耗しまうんで、なるべく消耗しないように過ごすっていうのが大事だと思います」と続けた。

「僕が現役でホークスにいる時は夏、西武戦は成績落ちてましたもん。夏終わってから、どんどん上がってくるので終盤は西武に強かったです」と振り返ったところで「最高の球場はどこ？」と聞かれると「やっぱり、ドーム球場なので、今のみずほＰａｙＰａｙ（ドーム福岡）。最高ですね。お客さんも入るし、空調もしっかりしてるし、マウンドもすごく投げやすかったので、僕にとってはすごくやりやすかった」と話していた。