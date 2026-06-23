ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、ブリュッセル市内の「世界で最も美しい広場」とも言われる「グラン・プラス」に面したブリュッセル市庁舎を訪問されています。両陛下はバルコニーに姿を見せ市民に手を振られました。

天皇皇后両陛下は、現地時間の23日午前ブリュッセル王宮で歓迎式典に臨んだ後ブリュッセル市庁舎を訪れフィリップ国王夫妻の出迎えを受けられました。

この市庁舎は、15世紀に建てられたゴシック様式の建物で、1998年、市庁舎を含む広場「グラン・プラス」はユネスコの世界文化遺産に登録されました。「グラン・プラス」は「世界で最も美しい広場」として多くの観光客が集まる場所となっています。

両陛下と国王夫妻はブリュッセル市庁舎のバルコニーに姿を見せ、歓迎のため集まった市民らに笑顔で手を振られました。

天皇陛下は1990年、皇太子時代に学会出席のためベルギーを訪問した際にも、このブリュッセル市庁舎を訪れ広場にいる人たちに向かって手を振られました。この時は2年に1回行われる花の祭典「フラワーカーペット」が「グラン・プラス」で行われていて、陛下は花による巨大な絨毯をご覧になりました。

また1993年に天皇皇后時代の上皇ご夫妻が国賓としてベルギー訪問した際、当時即位したばかりだったアルベール2世、パオラ王妃夫妻とともに集まった市民らに手を振られています。

同じ場所で、天皇皇后両陛下が国王夫妻とともにバルコニーに登場し、手を振られました。

両陛下は市庁舎到着後中庭で市長と挨拶を交わし、入り口で現地の日本人学校などに通う子どもたちから花束を受け取られました。さらに国王夫妻とともに記念写真を撮影し、市長室で国王夫妻とゲストブックに記帳し、市長と懇談されました。

その後、現地の日本人学校と補習校に通う小学4年生から中学3年生までの児童生徒およそ50人と交流されました。