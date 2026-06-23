「副首都法案」の修正案について維新は23日夜に協議を行い、24日にも対応を正式に決定する考えです。

高市総理は22日、日本維新の会・吉村代表との会談で、「副首都法案」をめぐり、規定の一部を修正するよう求めました。

具体的には、いわゆる「大阪都構想」を念頭に特別区導入の賛否を問う住民投票を道府県全域で実施できるとした規定を削除することや、「都」への名称変更は住民投票ではなく、道府県議会の議決と国会の承認を得る規定を新たに設けるというものです。

自民党は23日、修正案を了承し、党内手続きを進めています。

■「市域住民投票で勝負するのが筋」と吉村代表

「大阪都構想」の住民投票を府域全体で行うことが事実上難しくなった形の維新。

吉村代表は、「重く受けとめて判断する」としたうえで「（大阪）市域住民投票で勝負をするというのは筋なんじゃないかなっていうのは、ちょっと思っています」と話しました。

維新は23日夜に協議を行い、24日にも正式決定したい考えです。

■総理の発言をめぐる「解釈」

一方、党首会談をめぐっては、高市総理の「大阪都構想」に対する考えなど、その発言をめぐる解釈も焦点となっています。

22日の会談後、吉村代表はこのように発言しました。

「大阪都構想については賛成であると」「都構想賛成については副首都という非常に大きな統治機構改革を進めるうえで制度改革は意義があるということです。これについては賛成ということが1つ」

その後、取材に応じた高市総理は「賛成」という言葉は使わず、このように発言していました。

「特に吉村代表の強力なリーダーシップで進められている都構想を含めた副首都構想は、我が国で初めてとなる統治機構改革であります。これは国のレジリエンスを高め、東京圏以外に、この経済の核を作る。極めて大きな意義を有するものだと考えておりますので、私は高く評価をしております」（高市総理・22日）

23日、改めて前夜の高市総理の発言について問われた吉村代表は。

（日本維新の会吉村洋文代表）「都構想と副首都、それについては賛成であるということだったと思います。ただ、都構想と副首都を大きく分けている感じは全くしなかったです」

高市総理と吉村代表の発言をめぐる”解釈”も、今後の焦点になっています。