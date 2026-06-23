ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、現役時代から秘密にしていた出来事を打ち明けた。

番組では、五十嵐氏にさまざまな角度から質問を用意。「今だから言えるが、現役時代に仲間の誰にも言えなかった隠しごとがあるか」の問いに、同氏は“YES”の札を上げた。

ヤクルトの若手時代の話だという。「遠征先で、お財布をなくしてしまったんですよ。なくしたって話を、遠征先のバスでホテルから球場に移動している間に、先輩に“なくしちゃいました”って（言った）」。すると、先輩がチームメートに声を掛けてくれたという。

「“大変だな”って、伊藤智仁さんが、“亮太が財布をなくしたぞ。遠征期間中、こいつかわいそうだから、こいつにお金をちょっとずつあげようよ”って言ってくれたんですよ」

伊藤氏の声掛けで、選手たちは少しずつお金を出し合い、五十嵐に渡してくれたという。「小銭を集めてくれて、いくらか集まって。“こんなにしてもらっていいんですか？みんな、すみません。ありがとうございます”って、いただいたんですよ。遠征先で、そのいただいたお金で乗り切るぞって」。ところが、翌日に思わぬ展開が。「次の日に見つかったんですよ。財布が…言ってないんですよ、それが」。スタジオは爆笑に包まれた。

財布が見つかったことを打ち明けないまま、もらった金を返さず今に至るという。しかし、この判断を、作家の岩下尚史氏は「大正解」と称賛した。「あんた、もうかったと思って…違うんだよ。人々の思いが無になるから、言わない方がよかったです。いただいておいた方が、それをいくら出てきたって、返したら無になるもん」。岩下氏の言葉に救われた思いだったのか、五十嵐氏は「すっきりしました」と本音を漏らしていた。