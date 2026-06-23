女優の吉岡里帆（33）が23日、インスタグラムを更新。2027年放送のNHKドラマ10「デンジャラス」の新キャスト情報を公開した。

投稿では、庭園を思わせる緑豊かな花々を背景に、淡い緑色の着物姿でたたずむ横顔のショットなどを公開。主演を務める27年放送のNHKドラマ10「デンジャラス」の新たな共演者として上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴、芋生悠、菅原大吉の名前をあげ、「大好きで心強い方達が新キャストに発表されました」とつづった。

また、メインライターの長田育恵氏に加え、脚本家として米内山陽子氏、高羽彩氏、松本優紀氏が参加することも明かし、「素晴らしい方々が新しく集まって下さいました」と記した。音楽については「三宅純さんがデンジャラスな世界を彩って下さいます」と報告した。

「2027年1月まで楽しみに待って頂けたら嬉しいです」と呼びかけ、「かなり危険でディープな作品になる予感…」と期待感をにじませた。

この投稿に「大人な雰囲気全開ですね」「和装がほんとよくお似合いです」「着物姿、綺麗です」「美しい」などのコメントが寄せられている。