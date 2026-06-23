温泉街としてのにぎわい創出を目指します。23日、石川県七尾市の和倉温泉では、なりわいの創出や起業など事業者の新たな挑戦を支援する相談会が行われました。



和倉温泉の復興交流拠点「わくらす」で、ことし5月から行われている創業相談「わくすた」。



和倉温泉での、なりわいの創出や新たな起業を支援しようと、日本政策金融公庫などが行っているものです。

相談を受ける担当者は、温泉街の復興へは旅館だけでなく、その他の事業者が必要だと話します。





■日本政策公庫・相良 和孝 さん：「旅館があれば和倉が復興するかというのは決してそうではなくて、やっぱり和倉で旅行に来た方は、旅館に泊まって、それから観光して、物を買って、食事をしてということになる」震災の影響で和倉温泉では、飲食店など多数の事業者が廃業や休業に追い込まれました。

一方で、新たに事業を始める動きもみられています。



こちらの団子店は、去年7月に新たにオープンしました。



■団子店の店長：

「新しいお店も今後、増えていく予定ですし、地震でだめになったお店とかも今やっと修理し終わって、再スタートを切っているお店もたくさんいるので、すごく面白い町なんだよっていうのを、いろんな人に知ってほしい」

温泉街としての復興を目指して…



わくらすでは、今後も毎月1回の相談会を実施するとしています。

