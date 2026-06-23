何頭身あるの…？&TEAM・K、長すぎる手足と小顔ぶりにファン騒然「顔がありえん小さい」

&TEAMのK（ケイ）が、抜群のスタイルを披露した。

Kは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】K、長すぎる手足と小顔ぶり

公開された写真でKは、白のタイトなトップスに黒のレザーベストを羽織り、デニムを合わせたクールなファッションを披露している。

サングラスを合わせたワイルドな雰囲気のなか、シャープな輪郭と驚くほど小さな顔が際立ち、手足の長い抜群のスタイルをさらに引き立てている。

この投稿を見たファンからは「彼氏ですか？」「メロい」「スタイル良すぎ」「超イケメン」「顔がありえん小さい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝K Instagram）

なお、Kは8月7日に公開予定の映画『ブルーロック』に凪誠士郎役で出演する。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。