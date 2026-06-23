パティスリー＆カフェデリーモのかき氷新作♡パフェ感覚で楽しむ贅沢スイーツ

暑い季節に楽しみたいひんやりスイーツが、パティスリー＆カフェ デリーモから登場♡2026年6月22日より、まるでパフェのような満足感を味わえる贅沢なかき氷2種の販売がスタートします。ショコラティエならではの濃厚なチョコレートの魅力と、フルーツやナッツの豊かな風味を組み合わせた特別な一品。見た目の華やかさはもちろん、最後まで飽きずに楽しめる奥深い味わいにも注目です。

パフェのような贅沢かき氷に注目

デリーモの新作かき氷は、ふんわり軽やかなくちどけの良い氷に、自家製シロップをたっぷりとかけて仕上げた特別なメニューです。

さらに、ショコラティエこだわりのチョコレートを使用した濃厚なチョコレートクリームをトッピング。

コクのあるマスカルポーネパンナコッタやサクサク食感のチョコクランチ、アクセントとなるソースを重ねることで、まるでパフェを食べているかのような満足感を実現しています。

また、どちらの商品にも毎日店舗で手作りされる焼きたてのフィナンシェバニラがセットになっているのも魅力。バターの豊かな風味が広がるフィナンシェと一緒に楽しめる贅沢な内容です。

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2種類の限定フレーバーをチェック

キャラメルバナナショコラ



「キャラメルバナナショコラ」は、フィナンシェ付きで単品2,167円、ペアリングドリンクセットは2,497円です。

カフェラテシロップをかけたかき氷に、濃厚なチョコレートクリームをたっぷりトッピング。塩キャラメルソースとバナナソースが重なり合い、甘く芳醇な香りを楽しめます。

さらに、香ばしく炙ったローストバナナやほろ苦いコーヒーアイスが加わることで、大人向けの味わいに。チョコレートとキャラメルの濃厚な甘さが絶妙に調和した一品です。

ベリーピスターシュ



「ベリーピスターシュ」は、フィナンシェ付きで単品2,508円、ペアリングドリンクセットは2,838円です。

濃厚ないちごシロップとかき氷にチョコレートクリームを合わせ、ラズベリーアイスやミックスベリー、ベリーソースを重ねた華やかなメニュー。

ベリーの甘酸っぱさとチョコレートのコクが絶妙なハーモニーを奏でます。

さらに、刻みピスタチオとピスタチオソースがナッティな香りを添え、味わいに奥行きをプラス。見た目も華やかで、写真映えも楽しめる一品です♪

販売情報と楽しみ方

販売期間は2026年6月22日から2026年9月頃までを予定しており、終了時期は未定です。

販売店舗はデリーモ麻布台ヒルズ店限定。ペアリングドリンクセットでは、アプリコットシトラスの紅茶との組み合わせを楽しめます。

また、お好みで練乳をかけることもできるため、途中で味の変化を楽しめるのも嬉しいポイント。さまざまな素材が織りなす食感や風味の変化を堪能しながら、自分好みの味わいを見つけてみてください。

この夏だけの特別なご褒美スイーツ♡

ショコラティエの技術とパフェの魅力を融合させた、デリーモならではの贅沢なかき氷。

キャラメルバナナショコラとベリーピスターシュ、それぞれ異なる個性を持ちながらも、最後まで満足感たっぷりに楽しめる仕上がりです。

暑い日のカフェタイムや自分へのご褒美にはもちろん、大切な人とのお出かけにもぴったり。夏限定の特別な味わいを、ぜひこの機会に堪能してみてください♡