「完璧すぎる…」ハーゲンダッツ、“赤から”で食べ放題開始！ クリスピーサンドも対象。期間限定で実施
ハーゲンダッツ公式X（旧Twitter）は6月23日、投稿を更新。旨辛鍋・焼肉居酒屋「赤から」でハーゲンダッツの食べ放題企画がスタートすることを告知しました。
【投稿】ハーゲンダッツが「赤から」で食べ放題！
5種類のミニカップアイス「バニラ・ストロベリー・グリーンティー・ソルティハニーバター・ストロベリーブラックココア」と、クリスピーサンド「ザ・リッチキャラメル」が食べ放題の対象となるようです。豪華な内容に、コメントでは「この組み合わせ完璧すぎる…」などの声が寄せられています。
なお、店舗や在庫状況により、提供商品内容が異なる場合があるほか、平日ランチタイムは利用対象外です。実施店舗や対象商品の詳細については、公式Webサイトなどの案内をご確認ください。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ハーゲンダッツが「赤から」で食べ放題！
「赤から」で食べ放題スタート同アカウントは「6/23(火)より『赤から』にて、ハーゲンダッツの食べ放題がスタート」「定番フレーバーに加え、期間限定やクリスピーサンドまで最大6種が楽しめるラインナップ」などとつづり、1枚の画像を公開。
最大6種類が食べ放題同日、赤から公式Instagramでも今回のキャンペーンを紹介しました。実施期間は6月23日〜7月27日まで。対象店舗限定で、赤から鍋を注文した人は1人790円（税込869円）でハーゲンダッツの食べ放題を楽しめます。
なお、店舗や在庫状況により、提供商品内容が異なる場合があるほか、平日ランチタイムは利用対象外です。実施店舗や対象商品の詳細については、公式Webサイトなどの案内をご確認ください。
(文:All About ニュース編集部)