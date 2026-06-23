「こんなんベラベラSNSのせんなよ」維新の議員、“調査中”の情報公開に賛否の声「心配です」「怖い」
日本維新の会所属・のざわてつや氏は6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。都内の小学校で発生したとされる児童の集団欠席について投稿しました。
【写真】日本維新の会議員、“調査中”の情報を公開
記事執筆時点では、まだ原因は判明していません。のざわ氏は「保健所が調査中ですので、原因等が絞れましたら改めて報告いたします」と続けました。
コメントでは「えぇ、怖いなぁこの時期……」「集団ですし感染症疑いです…かね」「追加の情報がなくて心配です」など心配の声が寄せられています。一方で、「大丈夫じゃないことくらいわかるでしょ、、、」「こんなんベラベラSNSのせんなよ」「まだ不確かな小学校や子供達のプライベートな悪い内容の情報を政治家が全国に拡散させる意味あるの⋯」「もう少し詳細が分かってからポストした方が良くない？」など、投稿の在り方に疑問を呈する声も上がりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】日本維新の会議員、“調査中”の情報を公開
「大丈夫でしょうか・・」のざわ氏は「なんか、すごい報告が区役所から来てます。大丈夫でしょうか・・」と投稿。併せて、区役所からの報告内容を紹介しました。投稿によると、「小学校で多数の児童が主に腹痛・嘔吐（おうと）の症状で欠席」「・腹痛や嘔吐症状で38人が欠席 ・登校後に8人が嘔吐し早退」とのこと。
コメントでは「えぇ、怖いなぁこの時期……」「集団ですし感染症疑いです…かね」「追加の情報がなくて心配です」など心配の声が寄せられています。一方で、「大丈夫じゃないことくらいわかるでしょ、、、」「こんなんベラベラSNSのせんなよ」「まだ不確かな小学校や子供達のプライベートな悪い内容の情報を政治家が全国に拡散させる意味あるの⋯」「もう少し詳細が分かってからポストした方が良くない？」など、投稿の在り方に疑問を呈する声も上がりました。
しみず良平氏も反応この投稿には、同じく日本維新の会所属のしみず良平氏も「小学校の事件・事故は先日北区で火災が発生した事が大きく取り上げられたばかりなだけに心配です、、、」と反応。児童たちの体調を案じました。
(文:五六七 八千代)