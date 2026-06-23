『ポケモン スリープ』×「BAKUNE」がコラボ！ ピカチュウの寝顔をあしらったリカバリーウェアなど登場
「TENTIAL」のリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズより、スマートフォン向けゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモン スリープ）』とコラボレーションした商品が、7月1日（水）から、全国の「TENTIAL」店舗および公式オンラインストアで発売される。
【写真】ピカチュウのパジャマはかっこいい黒！ コラボ商品一覧
■全9アイテム
今回「僕らは いい眠りでつながっている。」のコンセプトのもと登場するのは、「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」5種、「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」2種、「BAKUNEアイマスク（巾着付き）」2種から成る全9アイテム。
ポケモンは、ピカチュウ、カビゴン、プリン、メタモン、イーブイがラインナップ。パジャマは胸元にポケモンの寝顔があしらわれたデザインとなっており、購入すると同柄のボックスが付いてくる。
また「BAKUNEアイマスク」には、ピカチュウとカビゴンの耳つきケースが付属。眠るたびに『ポケモン スリープ』の世界観に包まれる特別なアイテムがそろう。
「TENTIAL」は、本コラボの出発点は「良い眠りでつながる毎日への想い」だと説明。睡眠を後回しにしがちな現代において、眠る時間こそが翌日の自分をつくる大切なコンディショニングの時間だと考え、朝起きることが楽しみになる睡眠体験を届けてきた睡眠ゲームアプリ『ポケモン スリープ』とのコラボレーションに踏み出したという。
【写真】ピカチュウのパジャマはかっこいい黒！ コラボ商品一覧
■全9アイテム
今回「僕らは いい眠りでつながっている。」のコンセプトのもと登場するのは、「BAKUNE Dry（半袖・ハーフパンツ）」5種、「BAKUNE Pajamas Dry（長袖・ロングパンツ）」2種、「BAKUNEアイマスク（巾着付き）」2種から成る全9アイテム。
また「BAKUNEアイマスク」には、ピカチュウとカビゴンの耳つきケースが付属。眠るたびに『ポケモン スリープ』の世界観に包まれる特別なアイテムがそろう。
「TENTIAL」は、本コラボの出発点は「良い眠りでつながる毎日への想い」だと説明。睡眠を後回しにしがちな現代において、眠る時間こそが翌日の自分をつくる大切なコンディショニングの時間だと考え、朝起きることが楽しみになる睡眠体験を届けてきた睡眠ゲームアプリ『ポケモン スリープ』とのコラボレーションに踏み出したという。