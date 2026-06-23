山形県内で特殊詐欺が相次ぐ中、今月、会社の社長を名乗って企業から金をだましとろうとする「ニセ社長詐欺」と呼ばれる手口が確認されました。

【写真を見る】【LINE画像】たった30分で3000万円をだまし取る！ニセ社長詐欺の手口、やりとりの詳細はこれだ（山形）

「これから３０００万円の支払いがある」

LINEで社員に振り込みを指示する書き込みの名前は社長のものでした。

■手口を詳しく見る

警察によりますと今月１７日、山形市内の企業に、その会社の社長の名前でLINEのグループを作るよう指示するメールが届きました。

社員がグループを作ると、社長を名乗る人物は会社の振込先口座情報を送るよう言い、口座に３００万円の振り込みが完了した明細の画像を送信してきたということです。

そして、そのうえで３０００万円の支払いがあるとして、経理の担当者に振込の手配を進めるよう求めてきました。

■最初は信じてしまうも…“違い”に気付き被害を阻止

やり取りの時間はおよそ３０分。短い時間でしたが経理の担当者は社長と信じ振り込みに向かおうとします。

しかし途中でLINEのアイコンが本来の社長のものと異なることに気付き、振り込む前にニセの社長と気が付きました。

こうしたいわゆる「ニセ社長詐欺」の手口は県内で他にも確認されていて、警察が十分に注意するよう呼びかけています。