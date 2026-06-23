県内は大気の状態が非常に不安定なっていて、気象台は南部、北部、五島に、レベル2の「大雨注意報」と「土砂災害注意報」を発表しています

23日夜遅くから24日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

まずは、これからの雨雲の動きを見ていきます。

23日夜から24日もひきつづき雨雲が広がり、気象台によりますと雷を伴った猛烈な雨が降り、危険度が急激に高まる可能性があるということです。

県内は梅雨前線などの影響で大気の状態が非常に不安定になっています。

23日午後6時時点で、南部と北部、五島にはレベル2「土砂災害注意報」とレベル2「大雨注意報」が発表されています。

気象台によりますと、25日にかけて局地的に雷をともなって猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあるということです。

24日午後6までの24時間に予想される雨の量は、南部と五島で300ミリ、北部で250ミリとなっています。

また、23日夜遅くから24日昼過ぎにかけて、県内では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるということです。

気象台は大雨に対する心構えを一段高め、防災気象情報に留意するよう呼び掛けています。

それでは、気象台が発表している24日午前0時からの警報や注意報の予想を見ていきます。

五島では、24日の午前0時～午前3時にレベル4の危険警報が。

南部や北部では、レベル2の注意報、レベル3の警報からだんだん危険度が増して午前6時～午前9時にレベル4の危険警報が発表される可能性があるということです。

23日夜から24日早朝の就寝の時間帯に危険度が高まるおそれがあるため、ハザードマップや近くの避難場所、経路などの確認をしておくとよさそうです。

また 懐中電灯や携帯用ラジオといった非常用品も確認しておくといいでしょう。

今後も、最新の情報を確認するようにしてください。

気象情報を受け、県内の一部の小中学校や高校では、臨時休校などの措置がとられる予定です。

すでに決定しているのは長崎市、大村市、西海市、長与町、時津町、佐世保市、佐々町、東彼杵町のすべての小中学校や義務教育学校で、県立高校では13校、特別支援学校は7校が休校を決めています。