米音楽界の重鎮プロデューサー、クライヴ・デイヴィスさん死去 ホイットニー・ヒューストン、アリシア・キーズらを手がける
米音楽界を代表する音楽プロデューサーのクライヴ・デイヴィスさんが死去した。94歳だった。
【写真】クライヴ・デイヴィスさんの写真
公式サイトおよび公式SNSには、家族による追悼文が掲載された。「世界にとって、私たちの父は、数え切れない人生のサウンドトラックを形づくった象徴的な音楽界のレジェンドでした」「彼は近代音楽史における最も偉大なアーティストたちを発掘し、導き、支え、何世代にもわたって残り続ける消えることのない足跡を文化に刻みました」とデイヴィスさんの功績がたたえられ、「家族にとって、クライヴは父であり祖父であり、私たちの人生の中心にいる揺るぎない存在でした」とつづられた。
デイヴィスさんは1967年に35歳という若さで米コロムビア・レコードの社長に就任。1970年代半ばにはアリスタ・レコードを設立し、2000年にはJレコードを立ち上げたほか、ソニー・ミュージックエンタテインメントの最高クリエイティブ責任者（CCO）も務めた。これまでにホイットニー・ヒューストンやアリシア・キーズ、アース・ウィンド＆ファイアー、ブルース・スプリングスティーン、パティ・スミス、シカゴ、ジャニス・ジョプリン、マルーン5など、そうそうたるアーティストの成功を支えた。
2000年にはロックの殿堂入りを果たし、グラミー関連の功労賞も受賞。音楽教育やAIDS支援にも尽力し、ニューヨーク大学には録音音楽分野の教育機関設立のため多額の寄付を行った。
家族は「私たちは音楽を永遠に変えた偉大な存在だけでなく、気品と寛大さ、優しさをもって家族を導いた一人の男性をたたえます。私たちは彼を深く恋しく思い、いつまでも大切にし、その愛をこれからの人生に抱き続けます」と追悼した。
【写真】クライヴ・デイヴィスさんの写真
公式サイトおよび公式SNSには、家族による追悼文が掲載された。「世界にとって、私たちの父は、数え切れない人生のサウンドトラックを形づくった象徴的な音楽界のレジェンドでした」「彼は近代音楽史における最も偉大なアーティストたちを発掘し、導き、支え、何世代にもわたって残り続ける消えることのない足跡を文化に刻みました」とデイヴィスさんの功績がたたえられ、「家族にとって、クライヴは父であり祖父であり、私たちの人生の中心にいる揺るぎない存在でした」とつづられた。
2000年にはロックの殿堂入りを果たし、グラミー関連の功労賞も受賞。音楽教育やAIDS支援にも尽力し、ニューヨーク大学には録音音楽分野の教育機関設立のため多額の寄付を行った。
家族は「私たちは音楽を永遠に変えた偉大な存在だけでなく、気品と寛大さ、優しさをもって家族を導いた一人の男性をたたえます。私たちは彼を深く恋しく思い、いつまでも大切にし、その愛をこれからの人生に抱き続けます」と追悼した。