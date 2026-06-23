お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が19日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演。先輩芸人に物申す場面があった。

西野はパーソナリティーの中川家に「優しくしてほしい」とリクエスト。コンビに「優しくしてるやん」と反論されると「トラウマがあるから。ルミネの楽屋の、あのT字路で、ずーっとイジられるみたいな」と訴えた。

これにコンビはくすくす笑い。西野が「エレベーター降りて、ドンツキのT字路あるでしょ？あそこで、あなた方が40分ぐらいイジるでしょ？私のこと」とまくし立てると、礼二は爆笑。

剛が「写真撮らせて言うただけやん」とすると「“写真撮らせて”も変やし。後輩が来た時に“ちょっと写真撮らせて”っていう」と即ツッコミ。

礼二が「いや、やっぱみんなと違うオーラを放ってね。劇場の合間と合間に自分の靴を作るから言うて、その靴職人の人と会議してるところ、ちょっと写真撮っただけやんか」と状況を説明すると、西野は「それやんか」。

剛も「いや、とんでもないオーラを放ってるから。これは写真に収めとかなと思って」と続くと「そのネチネチしたんが嫌なんすよ、なんかそのイジリ方が」と訴えた。

これに礼二が「東野さんよりええやろ」と東野幸治の名前を挙げると「東野さんも嫌！」としながらも「東野さんは、もうちょっとどっちかと言ったら大人です。本番中、カメラ回ってる時に、ちゃんとお笑いのイジリ方してくださいます」と説明。

続けて「あなた方、そして大吉先生は、本当ネチネチしてる」と「博多華丸・大吉」の大吉も挙げ「もうこの3人が、裏で本当ネチネチしてる。ずーっと“シャツ長いなぁ”みたいなところから」。これにコンビは大爆笑だった。