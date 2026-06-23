お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（43）が22日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。驚きの事実を明かす場面があった。

22年のM-1グランプリを制した「ウエストランド」。井口はテレビに出ることができ「うれしいじゃないですか」「芸能人にも会えたり」と笑顔を見せた。

自身も芸能人だと言われても「いやいや。その気持ちには本当になれない」と井口。「無理っすよ。だから飲みにも行けないし。芸能人の人と行ったこととかも1回もないし」と話し、MCのMEGUMIも「えーっ！？」と信じられない様子だった。

M-1王者だと言われても、井口は「でも杉並区から1歩も出ないんで」と断言し、「芸能人の人を嫌いにもなりたくないし、多分話合わないんだろうなとか」と淡々と話した。

MEGUMIが「誰と飲むんですか？じゃあ」とさらに切り込むと、「だから段々飲まなくなってきますよね」と井口。「仲間も、『三四郎』の小宮(浩信)とか、『モグライダー』のともしげさんとか。昔からの芸人仲間ぐらいで」と打ち明けた。

さらに「先輩とも行かないことにしたんで、もう」と明言し、MEGUMIは「なんで？」と驚きの声を上げた。

井口は「いつか怒るんですよね、先輩って。最後は本気で怒るじゃないですか、先輩、上の人って」と理由を明かし「言われたくないでしょう」と言い切った。