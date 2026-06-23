バレーボールＳＶリーグ女子・姫路の野中瑠衣が２３日に自身のインスタグラムを更新。「エスコンフィールド北海道に行ってきました」などとつづり、２０日の日本ハム−ソフトバンク戦（エスコンフィールド）でのトークショーやきつねダンスについて報告した。

「余談ですが…、実は名前の由来は野球から来ているほど、野球一家で育った私にとって、野球は好きなスポーツのひとつです」と明かした野中。「今回ユニフォームを着れた事も嬉しかったですし、久々の野球観戦はとても楽しい時間になりました」と振り返った。

来年１月３０日にエスコンフィールドで開催されるＳＶリーグのオーススター戦をＰＲした野中はハッシュタグをつけて「＃キツネダンス実は裏でめっっちゃ練習しました」「＃危うく皆登場に遅れそうでした」と明かした。

野中の名前の由来については姫路のホームページの選手紹介で「野球のベースを一塁、２塁と踏むように、１歩ずつ着実にあるんでいって欲しいという願いから」と記している。

この日の投稿にはフォロワーから「きつねるいちゃん本当にかわいすぎます〜」「可愛い♥♥♥♥」「ダンスも出来るやん〜」などとコメントが寄せられた。