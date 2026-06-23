石川県内を走る国道8号線小松バイパスでは現在、渋滞緩和などに向けて4車線化工事が進められています。23日はその一部区間で、工事のため車線の切り替えが行われました。交通量の多い昼間に行われた作業。その方法とは…



現在、小松バイパスでは、粟津ICから箱宮ICまでの区間で、4車線化工事が進められています。



■金沢河川国道事務所計画課・石山 良太 課長：

「交通量も多くて、それに伴って事故の発生がみられていたところです」





この区間では、交通渋滞の他、6年前には正面衝突による死亡事故も発生し、対面通行による危険性が課題となっていました。こうした交通課題を解決するため、進められている4車線化工事。

すでに道路の拡張工事は完了し、23日は中央分離帯を設置するため、工事区間を中央に挟んで、外側に大きく車線を変更する切り替え作業が行われました。



作業が行われたのは、交通量も多い午前10時。その方法とは…

切り替えポイントにカラーコーンを集め、待機する作業員たち。



テレビ金沢・中條 栞 記者：

「目印となる車が通過しました。その瞬間に一斉にカラーコーンを並べ、元の車線を封鎖します」



作業中は、誘導車両が通行車両の速度を制限。そのまま切り替え車線に誘導し、作業が完了しました。

■金沢河川国道事務所計画課・石山 良太 課長：

「やはり4車線となりまして、 交通が円滑化されることが期待されますし、対面通行の空間がなくなりますので、正面衝突等の交通事故の減少といった効果も期待されます」



金沢河川国道事務所では、来年中に小松バイパスの完全4車線化を予定しています。

