【線状降水帯 予測】長崎県 熊本県 に発表

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある時間帯

長崎県 ２３日（火）夜遅くから２４日（水）昼過ぎにかけて

熊本県 ２４日（水）未明から昼過ぎにかけて

【▶画像で掲載】九州各都市の週間予報「３０日（火））まで」

九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は高い

「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」や、それ以上の「レベル４大雨危険警報」「レベル４土砂災害危険警報」の発表の可能性があります。長崎県・熊本県で【警報級の可能性（高）】、他の県は【警報級の可能性（中）】となっています。時間帯を画像で確認できます。

雨シミュレーション２３日（火）～２６日（金）

［雨の予想］

▶２４日（水）にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

福岡県 ４０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ８０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ７０ミリ

宮崎県 ５０ミリ

鹿児島県 ５０ミリ

▶２３日（火）１８時から２４日（水）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

福岡県 １２０ミリ

佐賀県 １５０ミリ

長崎県 ３００ミリ

大分県 １８０ミリ

熊本県 ２００ミリ

宮崎県 １８０ミリ

鹿児島県 １８０ミリ

▶２４日（水）１８時から２５日（木）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

長崎県 １００ミリ

大分県 １００ミリ

熊本県 １５０ミリ

宮崎県 １２０ミリ

鹿児島県 １２０ミリ

九州地方 各都市の週間予報（２４日（水）～ ３０日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

沖縄地方・奄美地方の「梅雨明け」は、台風７号が通り過ぎた後までずれ込みそうです。

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