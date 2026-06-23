

ファジアーノ岡山

サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、J1名古屋のDF・森壮一朗選手(18)が育成型期限付き移籍で加入することを発表しました。

年代別の日本代表にも選出されている森選手。2025年のU-20ワールドカップの日本代表にも選出され、ファジアーノの小倉選手らと共に日の丸を背負いました。

18歳ながら2026年のJ1百年構想リーグでは12試合に出場し、1ゴールを挙げています。

【森選手のプロフィール】

■生年月日 ： 2007年6月29日

■ポジション ： DF

■身長/体重 ： 180cm/70kg

■出身地 ： 石川県

■チーム歴 ： 菊川ＦＣ-ＪＦＡアカデミー福島Ｕ－１５-名古屋グランパスＵ－１８-名古屋グランパス

■2026出場記録：［百年構想J1］12試合1得点

通算記録：［J1］11試合1得点［カップ戦］ 1試合0得点［天皇杯］2試合0得点 ［百年構想J1］12試合1得点

■代表歴 ： U-15、U-16、U-17、U-18、U-20、U-21、U-22、U-23日本代表

【森選手のコメント全文】

ファジアーノ岡山に関わる皆さま、名古屋グランパスから移籍してきた森壮一朗です。

ファジアーノ岡山の勝利のために覚悟を持って闘います。応援よろしくお願いします。

皆さまとスタジアムで会えることを楽しみにしています！