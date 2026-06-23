福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故をうけ、県教委が全ての県立高校に聞き取り調査をした結果、「白バス」行為が確認されなかったことが分かりました。



5月6日、福島県の磐越自動車道で発生したバス死亡事故。生徒1人が死亡し、20人が重軽傷を負ったこの事故では、本来必要な国の許可や営業用の「緑ナンバー」を取得せずに、有償で高校生たちを乗せて運行した「白バス」行為が大きな問題の1つとなっています。





6月23日の定例会見で今城教育長は高知県教育委員会が6月、高知県内すべての県立高校33校を対象に聞き取り調査を実施し、すべての県立高校で「白バス」行為が確認されなかったことを明らかにしました。その上で、県教育委員会の規定で例外的として認められている、学校が管理するマイクロバスや個人の車を教員が運転することが主な移動手段になっていることに触れ、見直しを視野に検討していると述べました。■今城教育長「（規定を）細かく見ていくと、今の時代にあっていないというか、高速道路もできたり色々な意味でも変わっている部分もございますので、そういった事を総合的に見ました時に見直しについてというものは検討してまいりたいと考えています」また、高知市の長浜小学校の男子児童が水泳授業中に溺れて亡くなった事故で校長に有罪判決が言い渡された事について、今城教育長は「指導監督を行うべき校長の重責を問う判決で、非常に重く受け止めている」と述べ、再発防止の徹底に引き続き取り組んでいくと強調しました。