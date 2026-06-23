よさこいを通じて地域を盛り上げようと、東京のプロダンスグループが率いるよさこいチームが2026年のよさこい祭りに初めて出場します。



6月19日、四万十市でよさこいの練習をおこなっていたのは、東京のプロダンスチーム「CHANGERAPTURES」が率いるよさこいチーム「よさこいラプチャーズ」です。





プロダンサーが5人所属するよさこいラプチャーズは、ヒップホップとよさこいを調和したスタイルが特徴です。チームのコンセプトは、「THE SPARK」一人一人が火花となり、未来や仲間などに熱を繋げていくというを思いが込められています。この日の練習には、地元の小学生や高校生など、16人が集まりました。■ 参加者は「こんな機会ないから、今年だけでもいいから踊りたいと思った」「色んな世代の人と関わることができるので、たくさん交流ができたり、地域のことについてもっと知られるのですごくいい機会」ダンスチームの運営会社が2024年に高知県と協定を結び、プロダンサーたちが高知県内の学校でダンスの指導や地域との交流を続けるなかで、高知の真夏の祭典「よさこい」に初出場となりました。■プロダンサーAYUMIさん「踊り合うことでコミュニケーションが取れる楽しさっていうのがすごくあると思っていて、そこの部分でみなさんと見ている人も踊っている人も幸せだったり、楽しい気持ちになれるような空間を作っていきたいなと思う」よさこいラプチャーズには、県内外からあわせて96人の踊り子が参加し、高知市や四万十市などで練習を重ね、よさこい祭り本番に備えます。