消費税減税については、超党派の国民会議が設置されましたが、レジシステムの改修に時間がかかるとして、当初の「2年間0%」を「1%」にする案が浮上。

【写真を見る】｢極めて雑だと思う｣｢何のための国民会議｣ 食品消費税どうなる？ 議論なしで“実質0％”？ 野党は猛反発 与党からも疑問の声

さらに先週には、この1%分を所得に応じて給付することで、負担を「実質0」にする案が議長から示されました。

（大石邦彦アンカーマン）

「国民会議で食料品消費税減税について話し合われていますが、ここにきて、自民党側 議長提案で実質0案が出てきました。与野党の皆さんはどう考えているのでしょうか。」





「何のための国民会議だったのか」

国民会議のメンバーで、野党・国民民主党の古川元久代表代行は…（国民民主党 古川元久代表代行）「来年の4月から1%とか、残りの1%を給付するとか、そんな話は全く出ていない」

消費税減税については、議論にも入らない段階で「実質0案」が出されたと言います。



（国民民主党 古川元久代表代行）

「（消費税減税は）ヒアリングを3回くらいやっただけ。ヒアリングでいろんな懸念が示された」

Q.レジとか？

「これからこの懸念をどうしようかという議論を本来はしなければいけない。それが全くされていないけど、取りまとめしなければいけないからと出てきたのが、あの『実質0案』」

十分な議論もなく、与党側が方針を示したことに反発も。



（古川代表代行）

「結局 議論されている懸念とか示されても答えもなくて、公約で言ってましたからというだけで決めてしまうんだったら、もうこれは何のための会議だったか」

中道改革連合の議員も「極めて雑だと思う」

一方、もともと自民党と同じ「食料品消費税ゼロ」や「給付付き税額控除」を掲げていた、中道改革連合の重徳和彦衆院議員も厳しい見方を示します。



（中道改革連合 重徳和彦衆院議員）

「極めて雑だと思う。各党の意見がまるで反映されずに、結局 一部の与党から『こんなんで』と言われるんだったら、いつも（国会）と一緒。国民会議でもなんでもない、何のための国民会議だったのか」

｢国民を欺いていると思われても仕方がない｣

これについては、与党・自民党の内部からも疑問の声が。



（自民党愛知県連会長 丹羽秀樹衆院議員）

「正直私も驚いてまして、選挙の公約で『0％』と言っているのに、なぜ『実質0％』という言い方になっているのか。なんでこんなにややこしくするのかなと。0％にした方が分かりやすいのに、非常に不思議に思っています」

自民党愛知県連会長の丹羽秀樹衆院議員は、国民の理解が得られるよう慎重に議論を行うべきと話します。



（丹羽衆院議員）

Q.公約違反じゃないかと思う？

「消費税0%で我々は選挙を戦った。（国民を）欺いていると思われても仕方がない部分もあると思う」