Bリーグは6月23日、千葉ジェッツのアカデミー・スクール指導スタッフによるBリーグ規約違反について、裁定委員会の答申を受けて制裁を決定したことを発表した。

Bリーグによると、当該スタッフは2024年度から2025年度にかけて、千葉Jのアカデミー・スクールに所属する複数の選手に対し、不適切な言動を繰り返し行ったという。また、上記事実に対する千葉Jの監督責任も認定された。

制裁内容は、当該スタッフに対してけん責およびバスケットボール関連活動の全部の停止・禁止3カ月間。期間は制裁決定の翌日となる2026年6月17日から9月16日までとなる。千葉Jに対しては、けん責および制裁金100万円が科された。

Bリーグは制裁理由について、「年齢層の低い選手に対し、相当長期間にわたり指導の意味をなさない、人格的に傷つけるような発言を繰り返した事案」と説明。クラブ側も事案を把握して改善する機会があったにもかかわらず見過ごしたとして、「悪質といわざるを得ない」とした。

本件は2025年、日本バスケットボール協会（JBA）に通報があり、その後、JBAからBリーグコンプライアンス事務局へ共有。同事務局が調査を開始し、2026年6月16日に制裁決定に至った。

千葉Jも同日、クラブ公式サイトを通じて本件を報告。「今回の不適切な行為によって多大なる精神的苦痛を与えてしまった選手ご本人、ならびに保護者の皆さまに対し、クラブを代表して心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

クラブによると、当該指導者は2025年12月付で当該クラブのヘッドコーチを退任。今後はリーグの処分決定を厳格に遵守させるとともに、ハラスメント防止に係る指定研修などの受講を徹底させるという。また、指導者・スタッフへのコンプライアンス教育を強化し、選手や保護者が相談できる問い合わせフォームの案内整備、関係部門が連携して確認・対応する体制の強化にも取り組むとしている。

千葉Jの田村征也代表取締役社長は、「本来であれば安心してバスケットボールに取り組むべき環境において、選手の皆さま、そして保護者の皆さまに不安や苦痛を与え、深く傷つけてしまったことを大変重く受け止めております」とコメント。「千葉ジェッツに関わるすべての選手たちが、安心して競技に打ち込み、成長できる環境を取り戻すことを最優先に考え、スタッフ一人ひとりの意識向上と組織全体の改善に取り組む所存です」と再発防止を誓った。