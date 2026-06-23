吉岡里帆のInstagramが更新され、主演を務めるNHKドラマ10『デンジャラス』でのオフショットが公開された。

参考：吉岡里帆主演ドラマ『デンジャラス』に上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴ら出演へ

投稿された写真には、2027年1月から放送開始される『デンジャラス』で谷崎潤一郎の代表作『細雪』の主人公のモデルとなった重子を演じる吉岡の着物姿が切り取られている。口元を隠して笑う姿や、もみじの中で大人びた表情を見せる姿が映されている。

上白石萌歌、宇野祥平、片岡凜、井上祐貴、芋生悠、菅原大吉らが新キャストとして出演することが発表されたことを受けての本投稿のキャプションには、「メインライター長田育恵さんに加え、脚本家さんも米内山陽子さん、高羽彩さん、松本優紀さんと素晴らしい方々が新しく集まって下さいました。音楽は三宅純さんがデンジャラスな世界を彩って下さいます。2027年1月まで楽しみに待って頂けたら嬉しいです」と、ファンに向けて声がけ。また「かなり危険でディープな作品になる予感…」と、期待感を煽った。

コメント欄では「和装が似合う！」「美しすぎる……」「どんな作品になるのか楽しみ！」と、吉岡の美貌やドラマへの期待に対する声が殺到した。

（文＝リアルサウンド映画部）