山形県内の今年のクマの目撃件数が、今月２１日時点で５０５件と過去最多のペースとなっています。

今日も市街地でクマが目撃されました。

【写真を見る】過去最多ペース…今年クマ目撃500件超 きょうもコミセン近くや線路上に出没 市街地での増加に注意（山形）

鶴岡市などによりますと、きょう午前６時半ごろ、鶴岡市加茂コミュニティセンターの側の茂みでクマが目撃されました。

クマの体長はおよそ１メートルで、茂みに入っていくところを付近にいた人が目撃したということです。

この付近では今月８日にもクマが目撃されていて、市は、防災無線での注意喚起を行ったということです。

■線路上でも目撃 過去最多のペースで出没続く



また、米沢市の線路上でもクマが目撃されました。

きょう午後３時ごろ、米沢市通町の線路上で体長８０センチから１メートルほどのクマ１頭が目撃されました。

クマは線路上を西に向かって移動していたということです。

これまでに人や物への被害は確認されていません。

こうした中、今年のクマの目撃件数は、今月２１日時点で５０５件となっています。

去年の同じ時期に比べて１５５件増えていて、過去最多のペースです。

市街地の目撃件数は今月２１日時点で１９９件と、去年の同じ時期に比べて１４０件増えています。