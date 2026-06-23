クマの出没が相次ぐ中、山形県酒田市の中学校できょう、クマに遭遇したときの対処方法や生態などを学ぶ授業が行われました。

【写真を見る】生態学び身を守る術を！酒田市の中学校でクマ対策授業 学校近くではクマの目撃情報も…いざというときは「学んだことをいかして」（山形）

酒田市立鳥海八幡中学校で行われたこの授業は、酒田市でもクマの出没が相次いでいることから、クマの生態などを学び、身を守る術を学んでもらおうというものです。

東北野生動物保護管理センター 岡田愛さん「目は皆さんと同じくらい見えると言われていますが、嗅覚、鼻だけはどんな動物よりも非常に優れている。何キロも離れたところにある匂いのするものを察知して歩いて移動すると言われている」

酒田市では先月、男性がクマに襲われ死亡する事故が発生しています。

■学校近くで目撃も…いざというときは「学んだことをいかして」

また、鳥海八幡中学校付近では今月１６日にクマの目撃情報があったという事です。

生徒は、クマに遭遇した時の身の守り方や、訓練用のクマスプレーの使い方などを学び、クマに対する知識と理解を深めていました。

生徒「実際にクマが近づいてきたときにはパニックになると思うけれど、きょう学んだこれをいかして冷静に対応したい」

生徒「（クマについて）知らないこともたくさんあったので、クマが生活しやすいような環境を作るのも僕たちの役目だと思うので、そういうのも日頃の生活から心がけていきたい」

生徒たちは、クマとの思わぬ遭遇に備えて、真剣な様子で授業に臨んでいました。