7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。

このたび、白鳥玉季、寺本莉緒、團遥香の第1話ゲスト出演が決定！産婦人科医・光井明希（比嘉愛未）を中心とした母子救命救急班に命を預ける妊婦役を演じる。

白鳥が演じるのは、身寄りのない17歳の未受診妊婦・宍戸恵（ししど・めぐみ）。予期せぬ妊娠の末、羽鳥美咲（徳永えり）が代表を務めるNPO法人「HOME うぶごえ」を訪れる。聖フィオナ病院での検査の結果、光井から入院を勧められるが、お金もなく、子どもを育てる自信もなくて……。

白鳥は、2016年放送のNHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」でドラマデビュー。その後も高い演技力で支持を集め、2025年放送のドラマ「ぼくたちん家」（日本テレビ系）では、GP帯連続ドラマで初ヒロインを務めた。数多くのヒット作で唯一無二の存在感を放つ白鳥が演じる、不安を抱えた若き妊婦役に期待が高まる。

寺本が演じるのは、未受診妊婦・真田明日香（さなだ・あすか)。勤務先のガールズバーで破水して救急搬送されるが、複数の病院に受け入れを拒否され立ち往生。行き場を失った明日香を光井が聖フィオナ病院に受け入れるも、驚きの行動に出て……。

2018年に「ミスヤングマガジン」を受賞してブレイク後、Netflixシリーズ「サンクチュアリ -聖域-」の小悪魔ホステス役で脚光を浴び、2024年にはNHK連続テレビ小説「おむすび」にも出演。今年デビュー10周年を迎える寺本が、複雑な事情を抱えた妊婦をどう演じるのか目が離せない。

團が演じるのは聖フィオナ病院に通うセレブ妊婦・一ノ瀬由紀（いちのせ・ゆき）。出産を間近に控えるも、急な出血と腹痛を起こして……。

日本テレビ系「ZIP!」のリポーターを7年間（2013年〜2020年）務め、今年に入ってからは、雑誌「東京カレンダー」の麻布特集内の記事をきっかけに、SNSで「麻布令嬢」「本物の港区女子」として大きな話題をさらった團。三井財閥総帥・團琢磨を高祖父に、作曲家・團伊玖磨を祖父に持つ“名家の娘”として育った團だからこそ醸し出せる、気品とリアリティ溢れるセレブ妊婦の姿にも要注目だ。

さらに、新たな本編映像を含むPR動画も解禁！果たして光井を中心とした母子救命救急班は、3人の妊婦と“新たな命”を救うことができるのか？第1話のあらすじも下記ページで公開中。

第1話PR動画：https://youtu.be/Zoob6aaIsVU

第1話あらすじ：https://www.ntv.co.jp/firstcry/story/

＜イントロダクション＞

その産声（ファーストクライ）が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る“お産の現場”がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、院長の特命により、“あるチーム”が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、零れ落ちようとする命を救う“最後の砦”となれるのか……!?

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント！

＜番組概要＞

脚本：浜田秀哉

音楽：菅野祐悟

演出：大谷太郎 上田迅（ザ・ワークス）

チーフプロデューサー：松本京子

シニアプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：森有紗

山田勇人 遠藤光貴 大垣一穂（ザ・ワークス）

主題歌：JUJU「夏蝉」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

制作協力： ザ・ワークス

製作著作： 日本テレビ

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/firstcry/

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推奨ハッシュタグ：#ファーストクライ

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