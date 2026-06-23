元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）がニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。アスリートの家庭ならではの教えを明かした。

永島の父は元サッカー日本代表でサッカー解説者の永島昭浩氏であることで知られている。

パーソナリティーの大沢あかねは「アスリートならではの教育みたいなのって、結構あったんですか？」と聞くと、永島アナは「ずっと言っていたのは運動した後もそうだし、何かした後の“”ストレッチがめちゃ大事なんやで”ってずっと言っていて。とにかく、本番のあとのストレッチの時間とか。だから、散歩とかランニングとか家族でちょっとした後も、絶対“ストレッチやるで”っていうのは言っていて」と明かした。

「それは、もちろん体的にも伸ばすってこともそうなんですけど、なんか仕事においても本番のあとにちゃんと自分と向き合うみたいな。っていうのは、アスリートならではというか。なんかそういうことだったのかなっていうのは、今になってやっと思うところです」とした。

これに、大沢も「確かに、確かに」と共感しつつ「やってらっしゃるんですか？ストレッチ」と質問。すると、永島アナは「やってない」とまさかの回答。大沢も「全然生かされてないじゃない！それは。お父さんかわいそうだよ」とツッコんでいた。