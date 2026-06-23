NHK受信料、推計世帯支払率が最も高いのは秋田県で96.5％ 沖縄が最低46.3％
NHKは23日、2025年度末の受信料の推計世帯支払率を発表した。全国値で76.9％となり、24年度末と比べて0.4ポイント低下した。
【一覧】結構差が出る！都道府県別の受信料の推計世帯支払率
都道府県別の数値も公表。秋田県が96.5％で最も高く、沖縄県が最低の46.3％だった。前年から上昇率が最も大きかったのは大分県で、0.7ポイント増の79.1％だった。
推計世帯支払率は、受信料を支払う世帯のうち、実際に支払っている世帯の割合を示した数値となる。NHKは11年度末から、都道府県別の推計世帯支払率を公表している。都道府県別の差の要因として、同局は「世帯の移動が多いことや、単身世帯や共同住宅の割合が大きく面接が困難であったことなど、NHKの契約・収納活動にかかるさまざまな地域性の違いなどが支払率の差の主な要因であると考えています」としている。
【一覧】結構差が出る！都道府県別の受信料の推計世帯支払率
都道府県別の数値も公表。秋田県が96.5％で最も高く、沖縄県が最低の46.3％だった。前年から上昇率が最も大きかったのは大分県で、0.7ポイント増の79.1％だった。
推計世帯支払率は、受信料を支払う世帯のうち、実際に支払っている世帯の割合を示した数値となる。NHKは11年度末から、都道府県別の推計世帯支払率を公表している。都道府県別の差の要因として、同局は「世帯の移動が多いことや、単身世帯や共同住宅の割合が大きく面接が困難であったことなど、NHKの契約・収納活動にかかるさまざまな地域性の違いなどが支払率の差の主な要因であると考えています」としている。