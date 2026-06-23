DeNAは23日、「野球未来創造SERIES」として開催する7月7〜9日の中日戦の第3戦に、お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介と「令和ロマン」の郄比良くるまがスペシャルゲストとして横浜スタジアムに来場すると発表した。

同シリーズは「野球の未来はみんなで創る。野球を愛するあなたと。そして、これから野球を好きになる仲間とともに」をテーマに、さまざまなイベントを実施する。伊藤はベイスターズファンで知られ、くるまは24年に令和ロマンとして交流戦の応援隊長を務めた。当日はくるまがセレモニアルピッチに登場し、試合後には2人そろって「野球の未来」をテーマにしたトークイベントに出演する。

▼オズワルド・伊藤俊介 お世話になってますオズワルド伊藤です。色々とお騒がせして大変申し訳ありません。なぜ僕がまだベイスターズの仕事に呼んでいただけるのか、さっぱりわからない方がほとんどだと思いますが、僕もさっぱりわかりません。ただ、少しずつですがベイスターズファンの皆さまに認められるように精進して行きますのでよろしくお願いします。どうしても許せない方は、僕をハマスタで見かけた際に思いつく限りの罵詈雑言を浴びせてください。泣いてしまうかもしれませんが止めなくて大丈夫です。完全に謝罪文になってしまいましたがベイスターズが好きなのは本当です。精一杯応援します！頑張れ横浜！

▼令和ロマン・郄比良くるま くるまです！2013年の7点差逆転の試合からベイスターズファンになりました！今年も7点差逆転があったので無事ベイスターズファンが増えていることでしょう！あとはマニアの伊藤さんに詳しいことは教えてもらおうと思いますー！がんばれ！横浜！