熊本県内は、24日の未明から昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生する恐れがあります。

【写真を見る】【線状降水帯の恐れ】24日の未明から昼過ぎに発生か ＜随時「RKK NEWS DIG」で速報＞ 天草地方で200ミリ、熊本地方などで150ミリ（24日午後6時までの24時間降水量）

土砂災害への厳重な警戒、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に警戒が必要です。

梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、熊本県内は、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。

「大雨災害の危険度が急激に高まる可能性」

気象台は「明日の未明から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がある」と、熊本県内に線状降水帯の“半日前予測”を発表しました。

午後6時時点で、天草市、熊本市などに「レベル3高齢者等避難」が発令されています。

昼前にかけて断続的に激しい雨

以下は、今後の雨の見通しとポイントです。

・未明～昼過ぎに線状降水帯発生

・雨が長引き、総降水量が多くなる

今夜も広く雨が降り続くでしょう。

長崎や西の海上で雨雲がまとまり、明日の未明に玉名、天草など沿岸部にかかってきます。昼前にかけて断続的に激しい雨となりそうです。

熊本・阿蘇・球磨地方などにも強い雨

内陸部は午後のほうが雨が強まりそうです。昼過ぎ、夕方にかけて熊本・阿蘇・球磨地方などにも強い雨のエリアが広がってきます。

夜にかけて、総降水量が多くなりそうです。

予想される雨の量は、天草地方で1時間に70ミリ。非常に激しい雨で、町の排水能力を超える量です。

あす午後6時までの24時間降水量は天草地方で200ミリ、熊本地方などで150ミリとなっています。

25日にかけても雨が長く続くことで、土砂災害の危険度が高まります。厳重な警戒が必要です。

大雨に関する情報は、随時「RKK NEWS DIG」で速報しています。