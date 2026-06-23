ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】京王相模原線 運転再開 人身事故で多摩センターと橋本… 【速報】京王相模原線 運転再開 人身事故で多摩センターと橋本の間で一時運転見合わせ 【速報】京王相模原線 運転再開 人身事故で多摩センターと橋本の間で一時運転見合わせ 2026年6月23日 18時24分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京王電鉄によりますと、京王相模原線は人身事故のため京王多摩センターと橋本の間で運転を見合わせていましたが、午後5時40分ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 訪問介護, グループウェア, デイサービス, ダイス, 明大前, 金属加工, 上田, 老後, 介護