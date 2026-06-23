プロバスケットボール・Bリーグは23日、千葉ジェッツのアカデミー・スクール指導スタッフによる規約違反があったとして、裁定委員会の答申を受けて同クラブおよび当該スタッフへの制裁を決定したと発表しました。

リーグの発表によると、当該スタッフは2024年度から2025年度にかけて、千葉ジェッツのアカデミー・スクールに所属する複数の選手に対し、不適切な言動を繰り返し行っていた事実が認定されました。

これにより、当該スタッフにはけん責、および2026年6月17日から9月16日までの3ヶ月間、バスケットボール関連活動の全部の停止・禁止処分が下されました。また、指導スタッフへの監督責任を問われた千葉ジェッツに対しても、けん責および制裁金100万円の制裁が科されています。

リーグは制裁理由について、「本件は、年齢層の低い選手に対し、相当長期間にわたり指導の意味をなさない、人格的に傷つけるような発言を繰り返した事案である」と指摘。ハラスメントを一切容認しない姿勢を掲げてきた中で、「不適切な言動を繰り返したものであり、また、クラブもこれを把握して改善する機会があったにも関わらず、見過ごしたものであって、悪質といわざるを得ない」と厳しい見解を示しました。

事案の経緯として、2025年に日本バスケットボール協会(JBA)へ通報があり、Bリーグのコンプライアンス事務局が調査を進めた結果、今月16日に正式な制裁決定に至ったということです。