ドジャースの大谷翔平選手が日本時間20日に第2子誕生をSNSで報告。球団はそれを受けて、同日に大谷選手の投稿にコメントする形で祝意を表明しました。さらにその翌日になって、改めて違う言語で2度目の祝福コメントを投稿。大谷選手が世界的なスーパースターであることをうかがわせる2種類のお祝いの言葉となりました。

大谷選手は今回、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した際、英文のメッセージ画像を投稿。「私たちは、人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、再び心から喜んでいます。無事に生まれてきてくれてありがとう。この道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に、心からの感謝を申し上げます」と気持ちをしたため、真美子夫人との連名で締めくくりました。

そのメッセージが記載された画像には、3つの画像が合成され、長女出産発表の際にも用いられた白いおくるみから覗かせた赤ちゃんの足とデコピンに加え、青いおくるみに包まれた赤ちゃんの新しい写真ものせられていました。

そんな幸せであふれたポストには、球団から即日「Congratulations Shohei and Mamiko!」との英語のコメントが贈られました。するとその翌日になると、ドジャースが改めて2度目のコメントを投稿。そこにはスペイン語で「おめでとう」を意味する「!Felicidades!(フェリシダデス)」と書かれています。