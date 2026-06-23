◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-0ロッテ(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは北山亘基投手が9回完封勝利をみせるなどロッテに勝利。試合後に新庄剛志監督が自身の公式Instagramを更新し、北山投手の“ベースカバー”をたたえました。

新庄監督は自身のInstagramで試合動画とともに投稿。7回、ロッテの先頭・西川史礁選手のファーストゴロを清宮幸太郎選手がはじくも、セカンドの大塚瑠晏選手がカバーして捕球。そこへ北山投手が一塁へ走り込んでベースカバーに入り、間一髪でアウトにしたシーンでした。

新庄監督は、解説者の梨田昌孝氏の解説に触れながら、「梨田さんがおっしゃる通り このベースカバーは本当に当たり前のようでなかなか出来ないプレー」とコメント。一瞬の隙を見せず、全力でベースカバーに入った北山投手の姿勢を高く評価しました。

さらに「かなりの成長を感じました ナイスプレー 有難う」と3つの絵文字を用いて愛情たっぷりに褒めました。

試合は初回にレイエス選手の16号ソロで先制。さらに進藤勇也選手の2号ソロや大塚瑠晏選手のタイムリー三塁打、7回には水野達稀選手のセーフティースクイズなどで4得点。北山投手は9回105球を投げ、3安打、9奪三振、無四球、無失点の力投で今季3度目の完投、2度目の完封勝利をみせました。