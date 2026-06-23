まずはこちらをご覧ください。日本を訪れた外国人観光客の国別ランキングです。全国では韓国が1位、次いで中国・台湾とアジアが上位です。



一方、石川県内に限定すると、何とヨーロッパが1位。そして台湾・アメリカと、全国とは大きく様子が違います。



こうした現状の中、石川県観光連盟は23日、アジアへのマーケティングを強化しようと「インバウンド推進部」を新たに立ち上げました。

街なかで和の文化を堪能する海外からの観光客。



こうしたインバウンドの姿は、石川県内の観光地では日常の風景として定着しています。



こうした中、23日に開かれた観光連盟の総会では…

「今後はアジア圏の個人旅行者を主なターゲットとして、誘客促進と訪日外国人の受け入れ整備を進める」



インバウンドの更なる取り込みへ。石川県観光連盟は23日から「インバウンド推進部」を新設。



その中でも、新たに着目したのは、アジアです。

年々広がるインバウンド市場ですが、観光連盟の担当者は、全国と石川では旅行者の国や地域に大きな違いがあると話します。



石川県観光連盟インバウンド推進部・青柳 克幸 新部長：

「日本の中で石川県と広島だけが欧米の比率が高い県である。訪日目的が文化とか、観光とか日本食とかよりも、例えばコンサートとか、そういう分野・文化に志向がある」



23日、県内有数の観光地、ひがし茶屋街を訪ねてみると…

ロシアからの観光客：

「ロシア人です。(Q. ひがし茶屋街に来てみていかがですか？) めっちゃいいです。この町が古い感じでおもしろいです。キレイです」



アメリカからの観光客：

「家族旅行できました。(金沢は)とても美しく、散策するのにすてきな住宅街がたくさんあります」



この日は欧米人の姿が多くみられましたが、アジアからの観光客はやや少ない様子でした。

石川県観光連盟インバウンド推進部・青柳 克幸 新部長：

「小松空港から直行便のあるアジアの国々の路線のお客様が訪日のリピーターが多いから。そのリピーターが、より石川から能登に行く意向が強いだろうということでアジアの地域に力を入れた」



観光立県として、さらなる飛躍を目指して…



石川県の観光連盟では、今後、各国の旅行博に出展し、石川の魅力をPRするなど、アジアからの個人客の誘致を強化するとしています。

