リアム・ペインさんの遺産約45億円、9歳のひとり息子のものに
2024年10月にアルゼンチンのホテルの部屋から転落し、31歳の若さで亡くなったリアム・ペインさん。2800万ドル（約45億円）もの遺産は、9歳のひとり息子・ベアくんのものとなるようだ。
【写真】リアム・ペインさんの葬儀に参列するワン・ダイレクションのメンバー
リアムさんは、2016年から2018年まで歌手のシェリルと交際。2017年3月に息子のベアくんをもうけた。TMZが入手した法的文書によると、ベアくんが一人で約2800万ドルの遺産を相続。一部はすぐに使えるが、大部分は彼が18歳になるまで信託財産として管理されるという。
2024年10月16日に、滞在していたアルゼンチン・ブエノスアイレスのホテルの部屋から転落し、死亡が確認されたリアムさん。遺言が残されていなかったことから、音楽弁護士のリチャード・ブレイとシェリルが遺産管理人に指名され、遺産の集約と保全にあたっていた。
The Sunによれば、遺産には、リアムさんがシェリルと破局後、息子の近くで暮らすために購入した英バッキンガムシャー州チャルフォント・セント・ジャイルズにある寝室5つの自宅も含まれる。亡くなった当時は、インフルエンサーの恋人ケイト・キャシディと一緒に暮らしていたが、彼女は遺産を求めるつもりがないと関係者が話しているという。
【写真】リアム・ペインさんの葬儀に参列するワン・ダイレクションのメンバー
リアムさんは、2016年から2018年まで歌手のシェリルと交際。2017年3月に息子のベアくんをもうけた。TMZが入手した法的文書によると、ベアくんが一人で約2800万ドルの遺産を相続。一部はすぐに使えるが、大部分は彼が18歳になるまで信託財産として管理されるという。
The Sunによれば、遺産には、リアムさんがシェリルと破局後、息子の近くで暮らすために購入した英バッキンガムシャー州チャルフォント・セント・ジャイルズにある寝室5つの自宅も含まれる。亡くなった当時は、インフルエンサーの恋人ケイト・キャシディと一緒に暮らしていたが、彼女は遺産を求めるつもりがないと関係者が話しているという。